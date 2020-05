Kleinburgwedel

Die Bücherei Kleinburgwedel nimmt am Dienstag, 26. Mai, wieder ihren Betrieb auf. Das hat die Stadtverwaltung nun bekanntgegeben. Für die Einrichtung mit rund 4000 Medien in der örtlichen Grundschule gelten dann die bekannten Zeiten dienstags von 15.30 bis 17 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr sowie freitags von 9.30 bis 10.30 Uhr. Ein klassisches Stöbern ist jedoch wegen der Größe der Bücherei im Container nicht möglich. Der geltende Mindestabstand wäre nicht einzuhalten.

Wer Bücher und andere Medien ausleihen möchte, kann einerseits durch Blickkontakt am gekippten Büchereifenster auf sich aufmerksam machen. Andere Möglichkeiten, Bestellungen aufzugeben, bestehen per Telefon unter (0176) 55921346 und per E-Mail an buecherei.kbw@burgwedel.de. Die Grundschulkinder können die Bücherei auch über iServ kontaktieren.

Die ausgewählten Medien werden dann während der Öffnungszeiten in eine neben der Eingangstür bereitgestellte Ausgabekiste gelegt. Daneben dient eine weitere Kiste für die Rückgabe der Bücher, CDs und DVDs.

