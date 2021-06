Thönse

An den Anblick von Flatterband hatte man sich in Thönse zuletzt gewöhnt, hatte die Region Hannover doch lange die Ortsdurchfahrt ausbauen lassen. Diese Arbeiten sind abgeschlossen, und nun flattert es aber an der Bruchstraße. Aber auch das hat noch mit den Arbeiten an der Ortsdurchfahrt zu tun.

Ortsbürgermeister: „Das ist gut geworden“

Eine Straßenbaufirma hat im Abschnitt zwischen Reihermoorweg und An der Miere links und rechts der asphaltierten Fahrbahn großzügig Schotter aufgebracht. Jeweils 1,20 Meter breit sind die so befestigten Randstreifen geworden. In diesem Bereich seien Schlaglöcher vorhanden gewesen, welche beseitigt werden mussten, heißt es dazu aus dem Rathaus. „Vorher waren die Randstreifen unbefestigt“, erläutert Ortsbürgermeister Heinz-Theo Rockahr. Im Begegnungsverkehr hätten Fahrzeuge auf den Grünstreifen ausweichen müssen und diese kaputtgefahren. „Landwirtschaftliche Fahrzeuge werden immer breiter.“ Nach Hinweisen der Anlieger habe die Stadt nun reagiert und die Randstreifen befestigt. „Das ist gut geworden“, lobt er.

Das meint auch der Thönser Landwirt Christian Büchtmann, aber als Verursacher hat er weniger Traktoren und Co. ausgemacht. Schuld sei vor allem der Umleitungs- und Schleichverkehr während des Umbaus der Ortsdurchfahrt gewesen. Dieser habe vielfach die Straße An der Miere und die Bruchstraße genutzt, aber auch deren Verlängerung als Abkürzung in Richtung Wettmar.

Unterm Strich ist es egal, ob Traktoren oder Pkw die Schlaglöcher verursacht haben: Jetzt haben Fahrzeuge jedenfalls mehr Platz auf der Bruchstraße – und hinter dem Flatterband wächst neuer Rasen.

Von Frank Walter