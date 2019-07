Großburgwedel/Fuhrberg

Unter dem Motto „60 Jahre – 60 Tage – 60 Orte“ wird das Brot-für-die-Welt-Team mit einem italienischen Kleinlieferwagen nach Burgwedel kommen. Zum 60-jährigen Bestehen der Organisation macht es am Sonnabend, 17. August, vormittags auf dem Bauernmarkt auf der Von-Alten-Straße in Großburgwedel und am Nachmittag beim Gemeindefest auf dem Hof Garms (Zufahrt An der Schule/Ecke Kahlsweg) in Fuhrberg Halt. Dort werden das Team und die Partner für Gespräche und Infos über Aktionen und Aktivitäten bereit stehen.

Brot für die Welt sagt Danke

Der Jahrestag des Entwicklungswerks der evangelischen Kirchen ist für Uwe Becker, Beauftragter für Brot für die Welt in der hannoverschen Landeskirche, nun ein willkommener Anlass, einmal Danke zu sagen. Die Unterstützung aus den Kirchengemeinden in ganz Deutschland war für die Organisation in den vergangenen 60 Jahren immer das Fundament der Hilfe vor Ort. „Wir wollen dafür an 60 Tagen 60 Orte in unserer Landeskirche besuchen“, sagt Becker.

Von Alina Stillahn