Fuhrberg

Blutspenden werden auch in der Corona-Krise dringend benötigt. Deshalb ruft die Feuerwehr Fuhrberg jetzt alle Freiwilligen zur Blutspende am Freitag, 17. Juli, im örtlichen Gemeindehaus, In den Tweechten 8, auf. Von 16 bis 19 Uhr sind dort alle gesunden Erwachsenen willkommen.

Der Pandemie geschuldet gibt es diesmal nicht den gewohnten Imbiss im Anschluss, sondern einen kleinen Gutschein. Zudem haben die Organisatoren die Abläufe an die Hygiene- und Abstandsregeln angepasst. Noch vor der Anmeldung werden die Spender nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Ausreichende Abstände für Wartende sind vor jeder Station eingeplant. Wie bei jeder Blutspende gilt für alle Besucher: Personalausweis und Spenderpass nicht vergessen. Wer sich auch nur im geringsten krank fühlt, sollte nicht zur Blutspende kommen.

Von Carina Bahl