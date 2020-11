Burgwedel

In zwei Burgwedeler Pflegeheimen gibt es inzwischen Corona-Fälle. Von Hotspots kann dort jedoch nicht die Rede sein – bisher ist es stets bei Einzelfällen geblieben. Besuchsverbote gelten dennoch. Sobald die Quarantäne endet, wollen die Senioreneinrichtungen grundsätzlich soziale Kontakte für ihre Bewohner ermöglichen – und das auf ganz unterschiedliche Weisen.

Lindenriek in Kleinburgwedel steht unter Quarantäne

„Derzeit gilt für unser Haus ein generelles Besuchsverbot“, sagt Lars Wöhler, Geschäftsführer und Pflegedienstleiter des Seniorenpflegeheims Lindenriek in Kleinburgwedel. „Ein Bewohner hat sich leider mit Covid-19 infiziert“, erklärt er. „Es geht ihm gut.“ Die weiteren Bewohner und Mitarbeiter hätten sich nicht angesteckt. Die Quarantäne ende bereits in dieser Woche. „Ab der kommenden Woche sollten daher Besuche wieder möglich sein.“ Und dafür gelten in seinem Haus recht einfache Regeln. Bewohner könnten jederzeit Besuch empfangen, allerdings gleichzeitig immer nur einen Gast. „Mehr geht nicht. Wir wollen so gewährleisten, dass Mindestabstände im Haus eingehalten werden können. Die Besucher müssen sich an der Rezeption anmelden und können dann das Heim betreten“, erklärt Wöhler. Es gebe keine besonderen Besuchsräume. „Sie können direkt in die Zimmer der Angehörigen oder Freunde.“ Davon, vorab fest Termine zu vergeben, hält er nicht viel. „Wir wollen auch spontane Besuche ermöglichen.“

Corona-Fall im Thönser Pflegeheim

Auch das Seniorenheim in Thönse hat nun einen Corona-Fall zu verzeichnen. Cornelia Rockahr, die das Alten- und Pflegeheim „Am Kiefernpfad“ leitet, bestätigt, dass eine Küchenmitarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das Gesundheitsamt hat Maßnahmen ergriffen und die Einrichtung für Besucher geschlossen. Die 32 Bewohner sind daher vorerst isoliert. Weitere Fälle im Pflegeheim seien bisher jedoch nicht bekannt.

Bis zur Schließung konnten Angehörige laut Rockahr nach Anmeldung die Bewohner besuchen. Im Sommer hatten die Mitarbeiter im Garten eine große Scheibe angebracht. Bewohner blieben auf der einen Seite, die Gäste auf der anderen. Mit Beginn des Herbstes richtete das Team einen Raum ein, den Besucher von außen betraten. Sie mussten sich zuvor die Hände desinfizieren und eine Maske tragen. Einen Mund-Nasen-Schutz mussten auch die Bewohner hinter der durchsichtigen Trennwand aufsetzen.

Wohnpark in Großburgwedel ist ein Sonderfall

„Wir sind kein Pflegeheim“, betont Frank Scharpenberg, Geschäftsführer des Wohnparks in Großburgwedel. In seinem Haus leben die Bewohner in den 101 Apartments selbstständig. „Wir haben sie gebeten, möglichst auf Besuche zu verzichten. Viele halten sich auch daran“, sagt er. Grundsätzlich gelten die Regeln von Bund und Land, erklärt Scharpenberg. „Ein anderer Haushalt darf zu Besuch kommen.“ Das Restaurant sei für externe Gäste allerdings geschlossen und stehe derzeit nur den Bewohnern und Mitarbeitern zur Verfügung.

In den Fahrstühlen dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten. Im September hatte es einen Corona-Fall unter den Bewohnern gegeben. Damals wurde die Einrichtung für Besucher gesperrt. „Das würden wir wieder machen, wenn es einen neuen Fall gibt“, erklärt Scharpenberg. Er mache sich aber auch Gedanken um eine mögliche Vereinsamung der Bewohner. Gerade zur Weihnachtszeit sei es für die Menschen im Haus nicht schön, die Familie nicht um sich zu haben. „Wir haben uns Dinge überlegt, um das kompensieren zu können“, sagt der Geschäftsführer. Da es sich teils um Überraschungen für die Bewohner handele, wollte er aber noch nichts Näheres verraten.

