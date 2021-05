Großburgwedel

Dass Benjamin Grund einmal Menschen auf das Coronavirus testet, das hätte er nicht gedacht. Denn eigentlich hatte er ganz andere berufliche Pläne: er trainiert zwei Jugendfußballmannschaften beim JSG Heeßel, spielt selbst für den TuS Altwarmbüchen in der Kreisliga und studiert nebenbei Sportpsychologie. All das ruht momentan. Seit gut zwei Wochen testen er und seine Kolleginnen und Kollegen die Besucher des Ikea-Einrichtungshauses in Großburgwedel. Mehrere hundert sind es pro Tag.

Kleines, junges Team

„Ich wollte in einem Job arbeiten, wo ich viel mit anderen Menschen zu tun habe“, sagt der 22-Jährige. „Als ich die Jobanzeige sah, hat die Beschreibung perfekt gepasst.“ Ein Vorstellungsgespräch später hatte er den Vollzeitjob. Nun leitet er eine Gruppe von neun Mitarbeitern. Der Altersdurchschnitt liegt bei Mitte 20. Manche studieren wie er, andere sind gerade auf Arbeitssuche und überbrücken so die Zeit. Ein Chef, der Wert auf Hierarchie legt, scheint er nicht zu sein. „Hi, ich bin Benny“, so stellt er sich locker vor.

Benjamin Grund übernimmt als Teamleiter die Kommunikation mit dem Testbetreiber Protocare und Ikea und arbeitet die neuen Mitarbeiter ein. Daneben macht er auch selbst Abstriche bei den Kunden. Quelle: Inga Schönfeldt

Wenn er erzählt, gewinnt man schnell den Eindruck, dass es für ihn ein Bedürfnis ist, ein Team um sich zu haben. Durch die neue Arbeit scheint er nach dem monotonen Lockdown-Alltag aufzublühen. Wie viele andere, war auch er in den vergangenen Monaten viel zu Hause. „Es ist gut, viele neue Leute zu sehen“, sagt er und lächelt. Denn „seine Jungs“ hat er schon viele Monate nicht mehr zum Kicken getroffen. Gemeinsame Trainingseinheiten waren schließlich nicht erlaubt. „Jetzt hier wieder ein Team um mich zu haben, ist schön.“

Benjamin Grunds (vorne, sechster von links) Mannschaft vom TSV Burgdorf, mit der er eine Saison in der Abwehr und im Mittelfeld spielte. In der Landesliga spielte er danach für den SV Heeßel. Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Teamarbeit im Testzentrum

Das Wort „Team“ benutzt Grund häufig. Nur gemeinsam könne man Erfolg haben. Das gelte nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch hier in den Testcontainern auf dem Ikea-Parkplatz. „Das ist Teamarbeit hier. Das ist das A und O“, sagt er mit Nachdruck. Jeder Angestellte würde seinen Beitrag leisten und dort eingesetzt, wo er am besten hinpasse. Manche seien besser darin, den Empfang zu koordinieren, andere seien geschickter darin die Tests durchführen. Wie im Fußball ist die Aufstellung eben entscheidend.

Er selbst koordiniert das Team, springt ein und kümmert sich um die Kommunikation mit dem Betreiber Protocare und Auftraggeber Ikea. „Das wichtigste als Teamleiter ist, dass man immer ein offenes Ohr für alle hat.“ Die Bezeichnung „Teamleiter“ scheint ihm ein bisschen unangenehm zu sein und setzt das Wort mit den Händen in Anführungszeichen. So als wolle er sich nicht wichtiger machen als die anderen.

Freunde zum Testen motiviert

Doch der Aspekt der Gemeinschaft ist nicht alles. „Es ist wichtig, seinen Beitrag zu leisten und den Leuten Sicherheit zu geben. Und wir tragen dadurch zur Bekämpfung der Pandemie bei.“ Die Kunden seien gelassen und entspannt. Klar würde auch mal ein Einzelner ungeduldig sein, aber das komme sehr selten vor. „Die Burgwedeler sind ein nettes Völkchen“, meint er und lässt seinen Charme spielen. Durch seinen Job habe er sogar dein ein oder anderen aus seinem Freundeskreis animieren können, sich testen zu lassen.

Trotz aller Vorzüge: nichts kann den Sport ersetzen. „Fußball ist mein ganzes Leben“, unterstreicht er. Man spürt, wie sehr ihm seine Mannschaftskameraden und der Sport fehlen. Letzte Woche konnte er das erste Mal wieder mit ihnen trainieren. „Das war wie Weihnachten und der Geburtstag zusammen“, sagt Grund. „Allein der Geruch von frisch gemähten Rasen ...“, sagt er und lässt den Satz unbeendet. Fußball ist und bleibt eben die Nummer eins für ihn.

Das Drive-in und Walk-In-Testzentrum bei Ikea in Großburgwedel (Isernhägener Str. 14,30938 Burgwedel) ist montags bis sonnabends von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist auf https://protocare.de/Corona-Testzentren/Corona-Schnelltest-Hannover/ möglich.

Von Inga Schönfeldt