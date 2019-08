Großburgwedel

Die Fuhrberger Straße in Großburgwedel wird zur Einbahnstraße auf Zeit: Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer können sie in den Nächten zu Mittwoch, 28. August, und Donnerstag, 29. August, jeweils von 21 bis 5 Uhr lediglich in Richtung Bahnhof nutzen. Grund dafür sind Bauarbeiten an Versorgungsleitungen.

