Großburgwedel

Nichts geht mehr auf dem Bauhof in Großburgwedel – zumindest nicht, wenn es um die Annahme von Grüngut geht. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Bauhofleiter Martin Riessler. Darum nehmen er und seine Mitarbeiter auf dem Gelände am Pappelweg vorerst kein weiteres Grüngut mehr an.

Aha kann das Grüngut

...