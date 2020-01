Junge Familien bevorzugt: So will die Stadt künftig ihre Baugrundstücke vergeben

Burgwedel

Junge Familien sollen bevorzugt werden: Wer in Burgwedel ein Baugrundstück von der Stadt kaufen möchte, soll künftig als Familie mit Kindern unter sechs Jahren und als Einheimischer mehr Chancen haben, an das rare Bauland zu kommen. Auch eine Schwangerschaft – per Mutterpass belegt – soll Vorteile gegenüber Mitbewerbern bringen. Zudem soll es auch mehr Pluspunkte für Personen geben, die jünger als 45 Jahre sind.

Stadt hat angestrebtes Ziel nicht erreicht

Diese neuen Vorschläge der Stadtverwaltung hat Leon Herlt vom Bauamt jetzt dem Ortsrat Kleinburgwedel erläutert. Der Grund für die Änderung der Vergabekriterien ist, dass die Stadt im Neubaugebiet „Nördlich Pöttcherteich“ in Großburgwedel ihr Ziel, Zuzüge zu generieren, nicht erreicht hatte. Zudem ist in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Arbeitnehmer in Burgwedel um 37 Prozent gestiegen. Mit dem Beschäftigungswachstum hat allerdings auch das Pendlersaldo auf fast 18oo Personen zugenommen – so viele Arbeitnehmer mehr fahren täglich nach Burgwedel statt aus Burgwedel hinaus. Selbst wer sich dafür interessiert, findet in Burgwedel kaum bezahlbaren Wohnraum. Zudem gehört Burgwedel laut des Stadtplaners zu einer der nur zwei Städten in der Region, deren Bevölkerungszahl abnimmt. Der Anteil von über 65-Jährigen ist in Burgwedel so hoch wie nirgends sonst in der Region. „Bis 2035 sollen es laut statistischen Angaben 35 Prozent werden“, erläuterte Herlt dem Ortsrat. Bei diesem negativen Trend hat die Stadt auch die Infrastruktur im Blick. Um weiterhin Kindergärten, Schulen, ärztliche Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten zu erhalten, sehe die Verwaltung es als erforderlich an, neue Ansätze für die Vergabe kommunalen Baulands zu entwickeln, sagte der Stadtplaner. Diese seien auch ein entscheidendes Instrument, um eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung sicherzustellen.

Kleinburgwedel und Wettmar dürfen laut dem Regionalen Raumordungsprogramm (RROP) mehr wachsen als beispielsweise Engensen. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, dass in Kleinburgwedel, wo im neuen Baugebiet 35 Bauplätze zur Verfügung gestellt werden sollen, sowie in Wettmar mit 24 Bauflächen, auswärtige Familien und Paare einerseits und Ortsansässige andererseits jeweils zu 50 Prozent Bauland bekommen sollen. In Engensen sieht die geplante Quote anders aus: 15 Prozent für Auswärtige, 85 Prozent für Bewohner der Stadt Burgwedel.

Neue Vergabekriterien sollen nicht kompliziert sein

Kleinburgwedels Ortsbürgermeister Jürgen Schodder sprach sich dafür aus, das Verfahren nicht zu kompliziert zu gestalten und verwies dabei auf das Neubaugebiet Nördlich Pöttcherteich. Friedhelm Leisenberg ( CDU) plädierte dafür, bei Neubaugebieten in Burgwedel alle Ortschaften gleich zu behandeln und nicht unterschiedliche Quoten anzusetzen. Zudem sprach sich der Christdemokrat für mehr Pluspunkte für ehrenamtliches Engagement im Vergabeverfahren aus – also etwa für Menschen, die bei der Feuerwehr oder in der Ortspolitik aktiv seien. In die gleiche Bresche schlug der Ortsbürgermeister. Er forderte mehr Beachtung der Ehrenämter direkt im Dorf – und dafür auch mehr Bonuspunkte. Das sah Bianca Fitzthum ( Bündnis 90/Die Grünen) anders: „Warum soll ein Hannoveraner, der sich in der Stadt ehrenamtlich engagiert hat und dann nach Burgwedel zieht, keine zusätzlichen Punkte erhalten?“, fragte Fitzthum. Diese Frage nahm Planer Herlt als Anregung mit. „Wer sich engagiert, engagiert sich überall“, sagte Fitzthum zur Begründung. Generell ist der Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Vergabekriterien noch nicht in Stein gemeißelt. Alle Burgwedeler Ortsräte erhalten nach und nach die Informationen der Verwaltung. „Alle weiteren Vorschläge binden wir mit ein“, sagte Herlt und versprach, anschließend alle gesammelten Anregungen wieder in den Ortsratssitzungen zu präsentieren.

Diese Vergabekriterien schlägt die Stadtverwaltung vor Bei den vorgeschlagenen Kriterien für die Vergabe kommunalen Baulands taucht ein völlig neuer Aspekt auf: das Alter der Bewerber. Damit will die Verwaltung junge Menschen in die Stadt locken. Wer jünger als 45 Jahre ist, erhält 40 Punkte. Am Pöttcherteich hatten Bewerber für alle minderjährigen Kinder die gleichen Pluspunkte bekommen. Künftig soll der Nachwuchs in drei Altersstufen aufgeteilt werden: Für Kinder bis sechs Jahre gibt es 50 Punkte, für Kinder bis zwölf Jahre 25 und für die 13- bis 18-Jährigen noch zehn Punkte. Neu im Punktekatalog aufgenommen werden soll auch ein früherer Wohnsitz in Burgwedel. Familien oder Paare sollen für jedes volle Jahr mit Wohnsitz im Stadtgebiet einen Punkt erhalten. Weiter soll es Punkte bei Schwerbehinderung (30), Pflegebedürftigkeit (10) sowie für die Zusammenführung von Familiengenerationen (20) geben. Zusätzlich mit Punkten belohnt wird, wer aktuell in Burgwedel arbeitet. Dafür gibt es 90 Punkte. Wer ein Ehrenamt ausführt, wird mit 25 Punkten belohnt. Zudem will die Stadt Arbeitgeber besonders berücksichtigen. Für sie gibt es 90 bis 190 Punkte – je nachdem, wie lange sie schon Arbeitsplätze in Burgwedel anbieten. Der Zeitpunkt der Bewerbung um kommunales Bauland soll hingegen eine deutlich geringere Rolle spielen: Einen halben Punkt erhalten die Antragsteller pro gewartetem Jahr, maximal sind 5 Punkte möglich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier