In Kleinburgwedel entsteht das Baugebiet Im Lohfelde West auf 50.000 Quadratmetern – und mit einem Grünstreifen zur bestehenden Bebauung, auch wenn Anwohner diesen im aktuellen Plan vermissen. Burgwedels Bauamtsleiter Oliver Götze beschwichtigt.

Petra und Hartmut Segebarth kritisieren, dass an der Stelle, an der sie stehen, in den Plänen des Neubaugebiets Im Lohfelde West kein Grünstreifen mehr vorgesehen ist. Doch ihre Sorge ist unberechtigt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier