Bau von Mehrfamilienhäusern am Pöttcherteich soll im Frühjahr beginnen

Großburgwedel

Die Vorbereitungen haben lange gedauert, gebaut wurde dann aber sehr zügig. Binnen weniger Monate sind am Pöttcherteich in Großburgwedel etliche Eigenheime hochgezogen worden. Einzig das Baufeld für die geplanten Mehrfamilienhäuser liegt noch brach.

Ein Zaun riegelt aktuell die Baufläche ab, auf der insgesamt 55 Miet- und Eigentumswohnungen entstehen sollen. Zwei Bauwagen stehen bereits auf dem Areal. Auch andere Baumaterialien stapeln sich auf dem Terrain zwischen den Straßen Pöttcherwiesen im Osten und Dammstraße im Westen. Es lässt sich schon erahnen, dass dort in Kürze gebaut werden soll.

Bau soll im Frühjahr beginnen

Die Errichtung der acht Mehrfamilienhäuser – alle ohne Keller und Tiefgarage – auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück soll laut Bauamtsleiter Oliver Götze im Frühjahr beginnen. Seinen Angaben zufolge könnte in den nächsten Tagen die Baugenehmigung erteilt werden. Zuständig dafür ist die Region Hannover. Der Bauantrag sei etwas umfangreicher als für Einfamilienhäuser, sagt der Bauamtsleiter, und das dauere entsprechend länger. Für das sogenannte Gartenhofquartier am Pöttcherteich hatten Antonio Saccullo, Geschäftsführer von Saccullo Massivhaus, und die Stadt Burgwedel im März einen Kaufvertrag unterzeichnet.

Saccullo Massivhaus baut die 55 Ein- bis Vierzimmerwohnungen in einer Größe von 23 bis 119 Quadratmetern. 26 davon sollen vermietet, 29 als Eigentumswohnungen vermarktet werden. Sie sind verteilt auf acht Häuser, die in zweieinhalbgeschossiger Bauweise entstehen. Alle Gebäude erhalten einen Fahrstuhl, fünf werden behindertengerecht ausgestattet. Fünf Wohnungen stehen für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung, die Miete liegt bei 7 Euro pro Quadratmeter. Elf weitere Wohnungen erhalten eine gedeckelte Miete von 8,54 Euro je Quadratmeter. Bis 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Anwohner vermutet Einschränkungen nach Bau der Mehrfamilienhäuser

Vis-à-vis des Gartenhofquartiers wohnt seit einigen Wochen Eckhard Haupt. Der 80-Jährige hat im Oktober sein Einfamilienhaus an der Straße Pöttcherwiesen bezogen. „Nach der Fertigstellung der Mehrfamilienhäuser wird mein Haus im Winter kaum Sonne haben“, vermutet Haupt mit Blick auf die noch freie Fläche. Ansonsten fühlt sich der Senior im Neubaugebiet aber wohl. Rechts und links von seinem Haus sind die Grundstücke noch nicht bebaut, aber mittlerweile verkauft. Dort werden wohl in Kürze die ersten Bauarbeiter anrücken.

Arbeiter montieren Straßenlaternen

Ein weiteres Problem ist inzwischen behoben: Wenn Haupt im Dunkeln auf dem Weg zu seinem Haus war, dann war es stockduster. Eine Taschenlampe sei dann eine große Hilfe gewesen, sagt er. Aber mittlerweile haben Arbeiter 15 Straßenlaternen – auch am Wilhelm-Hanebuth-Weg – im gesamten Neubaugebiet aufgestellt. „Der Ortsbürgermeister hatte die Montage angekündigt“, sagt Haupt und freut sich über die Beleuchtung.

Und wie sieht es bei seinen Nachbarn aus? Zwei Jahre ist es her, dass die ersten Bauherren auf der einst idyllischen Wiesenlandschaft mit dem Bau ihrer Domizile begonnen haben. Inzwischen sind 15 Häuser fertiggestellt und bewohnt. Einige befinden sich noch im Bau. Andere Objekte stehen kurz vor der Fertigstellung.

Zwei Grundstücke sind noch nicht verkauft

Das Baugebiet nördlich des Pöttcherteichs ist derzeit das einzige städtische Bauland in Großburgwedel. 26 Grundstücke von je rund 500 Quadratmetern Größe in der östlichen Hälfte sowie am Rand des Baugebietes vermarktet die Kommune selbst. Laut Götze sind nur noch zwei Grundstücke nicht verkauft. Eins sei schwierig zu veräußern, räumt er ein, weil dort hohe Bäume stünden. „Bis Ende Februar wollen wir aber alle Grundstücke verkauft haben“, sagt Götze zuversichtlich. Und damit kommt langsam der Abschluss des Projekts Pöttcherteich in Sicht – zumindest dann, wenn der Bau der 55 neuen Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern begonnen hat.

Zur Galerie Nun geht es ganz fix: Innerhalb kurzer Zeit sind viele Häuser im Großburgwedeler Neubaugebiet Pöttcherteich entstanden. Und nun soll im Frühjahr auch noch mit dem Bau der Mehrfamilienhäuser begonnen werden. Wir haben uns in dem Gebiet einmal umgesehen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier