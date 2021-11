Großburgwedel/Fuhrberg

Klein aber fein präsentierte sich der Adventsbasar in der Pfarrgemeinde St.-Paulus in Großburgwedel am Freitagnachmittag – und mit großer Wirkung: Der Erlös von rund 1100 Euro ermöglicht eine Weihnachtsfeier mit kleinen Geschenken für 150 Patenkinder der Brasilien-Uganda-Hilfe. Der Verein hilft bereits seit mehreren Jahrzehnten armen Kindern und Jugendlichen in Ostafrika und Südamerika bei der Schul- und Berufsausbildung sowie beim Studium.

Einen großen Anteil am Erlös hatte die kreative Runde der Pfarrgemeinde. Zehn Frauen stellten in wochenlanger Arbeit Advents- und Weihnachtsartikel her. Stefanie Strominski verkaufte auf dem Basar Weihnachtssterne, die sie selbst gefertigt hatte. Direkt neben ihr stand Bärbel Mühlenberg, die bereits seit 20 Jahren mitwirkt. Die 70-Jährige freute sich über den großen Absatz ihrer Schokoladen-Engel. Auch Adventskalender und Schutzengel in allen Variationen, geklöppelt, aus Stoff und Metall, gehörten zum Angebot der Frauengruppe sowie Bücher mit Sternmotiven und kleine Geschenktüten für Weihnachten.

Bärbel Mühlenberg zeigt ihre kleinen Engel, die sie auf dem Basar der St.-Paulus-Kirche verkauft hat. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Kreative Runde trägt wesentlich zum Erlös bei

Vor der katholischen St.-Paulus-Kirche in Großburgwedel leuchteten Feuerkörbe und Kerzen den Weg ins Gemeindehaus am Mennegarten. Am Freitagnachmittag galt für alle Besucherinnen und Besucher die 2-G-Regel. Die Tische standen weit von einander entfernt. Auch die Kuchen- und Kaffeetafel war reichlich gedeckt. Insgesamt zehn Kuchen spendeten Mitglieder der Pfarrgemeinde für den Basar. Darunter Apfel-, Käse-, Eierlikör- und Zitronenkuchen. „Am schnellsten war die Quark-Mandarinen-Torte verkauft“, berichtete Eleonore von Winterfeld von der Pfarrgemeinde. Hans-Werner Rottmann bot vor der Kirche Glühwein und Punsch an.

Antonia Heinrich, Organisatorin des Basars und Vorsitzende des Vereins Brasilien-Uganda-Hilfe, freute sich über den Erlös. Zudem habe es vorher Spenden durch das Schlachteplattenessen und eine Kollekte der Pfarrgemeinde gegeben. „Für alle Kinder kann es jetzt ein schönes Fest und kleine Weihnachtsgeschenke geben“, sagte Heinrich zufrieden.

Ludwig-Harms-Gemeinde in Fuhrberg sagt Singen ab

Nicht nur St. Paulus in Großburgwedel, auch die evangelische Ludwig-Harms-Kirchengemeinde in Fuhrberg hätte am Wochenende gerne für Weihnachtsstimmung gesorgt. Das Adventssingen am Sonnabend als Ersatz für den Weihnachtsmarkt, der vor Corona stets am ersten Adventswochenende geöffnet hatte, wurde dann aber doch kurzfristig abgesagt. „Wir wollten trotz einer Veranstaltung unter freien Himmel nicht verantwortlich sein für mögliche Corona-Ansteckungen“, sagte Friedhelm Sulfrian, Vorsitzender des Kirchenvorstandes, auf Nachfrage. Auch die eigentlich für Sonnabend, 4. Dezember, geplanten Seniorenweihnachtsfeier fällt aus.

Von Katerina Jarolim-Vormeier