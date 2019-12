Funk, Soul, Blues und Rock: Die sechsköpfige Band Loop aus Großburgwedel lädt für Sonnabend, 21. Dezember, ab 20 Uhr zur Christmas-Party in das Gasthaus Am Markt ein.

Kultparty vor Weihnachten: Die Band Loop musiziert am Sonnabend in der Gaststätte Am Markt. Quelle: privat