Großburgwedel

Auch wenn die Sanierung des Bades demnächst abgeschlossen sein wird – wann die ersten Schwimmer tatsächlich ins Wasser steigen, steht noch nicht fest. „Wir gehen derzeit vom 22. Mai aus“, sagt Bürgermeister Axel Düker (SPD) und hofft, dass bis zu dem Termin die Corona-Lage eine Öffnung des Bades erlaubt. Vorsorglich sandte die Burgwedeler Verwaltung ihren Hygieneplan für den Badbetrieb schon in dieser Woche zur Prüfung an die Region. Und Düker schränkt gleich ein: „Wenn wir dann öffnen, wird das nicht der Badebetrieb, den wir alle kennen. Das wird ganz anders.“ Bei einem Ortstermin im Bad informierte der Bürgermeister Vertreter des Rates über den Stand der Sanierungsarbeiten und das Hygienekonzept.

Nur 120 Personen dürfen zeitgleich ins Schwimmbecken

Und so sieht der Pandemieplan für das Großburgwedeler Freibad im Detail aus: Geöffnet werden soll das Bad täglich in mehreren Zeitfenstern: Der erste Slot ist von 8.30 bis 12.30 Uhr, der zweite von 13.30 bis 17.30 Uhr. Dazwischen soll es eine komplette Schließung geben. Alle Gäste müssen dann das Bad verlassen. In der Pause erfolgt eine Reinigung, außerdem werden Flächen desinfiziert. Dienstags und donnerstags soll es zudem noch einen dritten Slot in den Abendstunden geben. Angedacht ist, noch einmal von 18 bis 19.30 Uhr zu öffnen. Darüber hinaus soll der SV Burgwedel montags und mittwochs ab 18 Uhr im Bad trainieren können. Außerdem soll ein Zeitfenster für den Schulsport reserviert werden.

Doch die Begrenzung auf Zeitfenster ist längst nicht die einzige geplante Einschränkung. So soll auch eine Höchstgrenze für die Anzahl der Besucher gelten. Maximal 360 Badegäste gleichzeitig auf dem Gelände sieht das Burgwedeler Hygienekonzept vor. Der Kartenverkauf soll größtenteils über das Internet abgewickelt werden. „Dort können die Badegäste den gewünschten Zeitslot vorab buchen. „10 Prozent der Eintrittskarten wollen wir für den Ticketverkauf am Bad zurückhalten“, erläutert Düker. Und auch die Anzahl der Schwimmer ist in dem Konzept begrenzt. „80 Personen dürfen zeitgleich ins Schwimmerbecken, 40 in den Nichtschwimmerbereich.“

Duschen bleiben aus, Sammelumkleiden sind geschlossen

Über Armbänder soll organisiert werden, dass diese Zahlen nicht überschritten werden. Wer schwimmen will, nimmt sich entweder ein Band für den Schwimmer- oder den Nichtschwimmerbereich. Diese sind farblich unterschiedlich. Die Bänder liegen abgezählt für den jeweiligen Bereich in Eimern mit Desinfektionslösungen. Wer das Becken verlässt, legt sein Armband in einen speziellen Rückgabeeimer. Auch dieser wird mit Desinfektionsmittel gefüllt sein. Und es werden weitere Einschränkungen gelten: So darf nur in Einbahnstraßenrichtung geschwommen werden, und Duschen sowie Sammelumkleiden bleiben geschlossen.

Von Thomas Oberdorfer