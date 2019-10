Autor Peter Prange liest im Amtshof aus neuem Buch

Großburgwedel

Peter Prange kommt in den Amtshof nach Großburgwedel. Auf Einladung der Bücherei Großburgwedel liest der Autor zahlreicher historischer Romane am Dienstag, 29. Oktober, um 20 Uhr im Amtshof, Auf dem Amtshof 8. Liebhaber seiner Bücher erwartet der gerade erschienene zweite Teil seiner Familiengeschichte „Eine Familie in Deutschland – Am Ende die Hoffnung“.

Im ersten Teil hatte sich für die seit Generationen im Wolfsburger Land ansässige Familie Ising alles verändert, als dort auf Befehl von Adolf Hitler eine gigantische Autofabrik entstehen soll, um den sogenannten Volkswagen zu bauen. Die denkbar unterschiedlichen Mitglieder der Familie Ising – Kinderärztin Charly und Filmproduzentin Edda, Autoingenieur Georg und Parteisoldat Horst – sie alle müssen sich entscheiden: Mache ich mit? Beuge ich mich? Oder widersetze ich mich?

Prange : Spezialist für historische Romane

Im zweiten Teil erzählt Prange die Geschichte weiter. Während die Welt der Familie Ising sich von Grund auf wandelt, geht die Saat der falschen Verheißungen auf. Der Krieg bricht aus, die Zeit der Illusionen ist vorbei, und ein jeder muss sich zu erkennen geben. Während Horst in der Partei Karriere macht, fährt Edda mit dem Sonderfilmtrupp Riefenstahl nach Polen, um den Feldzug der Wehrmacht zu filmen. Georg hingegen bricht mit seinem VW zu einer Testfahrt auf, die ihn kreuz und quer durch das umkämpfte Europa bis nach Afghanistan führt.

Peter Prange wurde 1955 geboren. Er promovierte mit einer Arbeit zur Philosophie und Sittengeschichte der Aufklärung. Nach seinem Durchbruch als Romanautor mit „Das Bernstein-Amulett“ folgten die historischen Romane seiner Weltenbauer-Dekalogie, in denen er 1000 Jahre europäische Geschichte in epochemachenden Ereignissen erzählt. 2007 erschien sein Bestseller „Der letzte Harem“, der sich der Geburt der modernen Türkei annimmt. 2016 veröffentlichte er seinen Deutschland-Roman „Unsere wunderbaren Jahre“.

Übersetzt in 24 Sprachen

Auch im Ausland hat Prange sich einen Namen gemacht. Übersetzt in 24 Sprachen haben seine Bücher inzwischen eine internationale Gesamtauflage von mehr als drei Millionen Exemplaren erreicht. Sein Sachbuch „Werte“, ein Reiseführer durch die abendländische Kulturgeschichte, diente Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Antrittsrede als EU-Ratspräsidentin im Januar 2007 vor dem Europaparlament zur Begründung ihrer Europavision und wurde für den Europe Book Prize nominiert.

Karten für die Lesung im Amtshof gibt es ab Dienstag, 15. Oktober. Sie kosten 8 Euro (ermäßigt 5 Euro) und sind im Vorverkauf in der Bücherei Großburgwedel, Von-Alten-Straße 15, sowie der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2, erhältlich. Der Einlass ist um 19.30 Uhr.

Von Sandra Köhler