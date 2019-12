Ein Taschendieb hat einer 91-jährigen Seniorin in Großburgwedel die Geldbörse aus ihrer Tasche gestohlen. Dabei fielen ihm rund 100 Euro Bargeld in die Hände. Die Börse wurde später nahe dem Tatort in einem Mülleimer gefunden – das Geld war weg, aber immerhin waren die Ausweisdokumente noch darin.