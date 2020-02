Kleinburgwedel

Beim Rangieren mit seinem Fahrzeug passte ein Autofahrer augenscheinlich nicht auf und touchierte den Zaun des Friedhofs in Kleinburgwedel. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Zaunelemente sowie ein -pfosten beschädigt. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 900 Euro an. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, suchte der Autofahrer das Weite. Die Beamten ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Von Thomas Oberdorfer