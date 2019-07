Wettmar

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmittag in Wettmar beim Vorbeifahren einen abgestellten Transporter der Deutschen Post beschädigt und ist dann geflüchtet. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Postzusteller hört Lärm des Unfalls

Laut einem Polizeisprecher war der Postmitarbeiter zwischen 13.30 und 14 Uhr dabei, Sendungen an mehreren Haustüren an der Schulstraße zuzustellen, als er einen lauten Krach vernahm. Die Ursache dafür war ihm zunächst unklar. Er bezog den Lärm nicht auf sein eigenes Fahrzeug und bemerkte auch kein Auto, das den Krach mutmaßlich verursacht haben könnte. Erst bei einem der nächsten Stopps, als der Zusteller ans Heck seines Transporters kam, entdeckte er den Schaden an Stoßstange und Rücklicht. Was die Reparatur kosten wird, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter