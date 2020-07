Wettmar

Die Polizei Großburgwedel sucht Zeugen einer Fahrerflucht in Wettmar. Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren einen weißen VW Up beschädigt und ist anschließend weitergefahren, wie die Polizei mitteilt. Der VW war an der Hauptstraße in der Nähe der Schulstraße in Wettmar geparkt. Die Tat ereignete sich zwischen 8 und 16.30 Uhr. Die Schäden am linken Außenspiegel und am linken vorderen Kotflügel schätzen die Beamten auf 250 Euro.

Zeugen erreichen die Polizei in Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10.

Von Johanna Stein