Großburgwedel

Mithilfe von Zeugenaussagen hofft die Polizei in Großburgwedel, einem Unfallverursacher auf die Spur zu kommen. Der unbekannte Autofahrer war am Freitag gegen 14.30 Uhr mit seinem silberfarbenen Audi auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Hannoverschen Straße gegen einen dort abgestellten Opel Safira gestoßen. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet. Laut ihrer Beschreibung trug der Mann einen Vollbart und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Die Autonummer des Unfallverursachers konnte sie der Polizei nicht nennen. Die Beamten hoffen nun, mit weiteren Zeugen doch noch den Fall aufklären zu können und bitten um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen finden Sie in unserem Polizeiticker.

Von Thomas Oberdorfer