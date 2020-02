Großburgwedel

Auf 2000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, den ein Autofahrer bei einem Parkrempler an der Hannoverschen Straße anrichtete. Der Unbekannte beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen vor dem Ärztehaus abgestellten grauen Audi. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 19. Februar, in der Zeit zwischen 10.30 und 11.15 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer