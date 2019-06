Großburgwedel

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag einen Autofahrer in seinem Audi A4 gestoppt. Er war auf der Thönser Straße in Großburgwedel unterwegs. Eine Überprüfung ergab, dass der 21-Jährige Marihuana und Amphetamine konsumiert hatte. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt.

Von Thomas Oberdorfer