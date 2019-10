Großburgwedel

Ein noch unbekannter Autofahrer hat mit seinem Fahrzeug einen auf einem Hinterhof an der Von-Alten-Straße abgestellten Kia beschädigte. Er flüchtete von der Unfallstelle. Die Tür des Kias wurde zerkratzt und eingedellt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 11 und 14.30 Uhr. Zur Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0 51 39) 99 10 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer