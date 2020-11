Großburgwedel/Engensen

„Es ist manchmal ganz schön langweilig“, sagt Athanasios Stamkopoulos. Der Küchenchef des griechischen Restaurants Xenos in Großburgwedel könne sich angesichts weniger Bestellungen seit Beginn des Corona-Teil-Lockdowns wahrlich nicht über Stress beklagen. Etwas anders sieht es im Haus am Walde von Yen Nguyen in Engensen aus, obwohl die Betreiberin von einem Umsatzrückgang von 70 Prozent spricht. So genau kann Niko Kowalski, Mitarbeiter der Trattoria Pasta è Vino in Großburgwedel, das nicht beziffern. Es laufe „ganz okay“, sagt er. Doch es sei natürlich kein Vergleich zu der Zeit vor Corona.

Trattoria hat abgespeckte Speisekarte entworfen

„Es ist jeden Tag ein trauriger Anblick, den leeren Laden zu sehen“, sagt Kowalski. Kurz vor Feierabend kommen an diesem Tag in kurzer Abfolge vier Kunden in das Restaurant an der Straße Im Mitteldorf. „Pizza ist sehr gut gefragt“, sagt der Mitarbeiter. „Aber auch Nudeln bestellen viele.“ Die Klassiker bleiben beim Italiener auch to go gefragt. „Aber es ist von Tag zu Tag unterschiedlich und manchmal überraschend.“ Die Trattoria hatte bis zum Beginn der Corona-Pandemie keine feste Speisekarte. Wer vorbeikam, konnte an einer Tafel am Eingang zwischen den Gerichten des Tages wählen. Mit dem ersten Außer-Haus-Verkauf im Frühjahr änderte sich das. „Es ist aber eine abgespeckte Form dessen, was wir sonst angeboten haben“, sagt Kowalski. Drei Fisch- und vier Fleischgerichte stehen zur Auswahl. Auf Muscheln verzichtet das Team ganz. „Das wäre eine extreme Menge und schwer zu verpacken“, sagt Kowalski.

Mitarbeiter Niko Kowalski und Mitbetreiberin Emma Algieri von der Trattoria Pasta é Vino sind froh, dass viele Gäste Pizza bestellen und im Restaurant in Großburgwedel abholen. Quelle: Mark Bode

Bei den Verpackungen setzt die Trattoria neben den typischen Pizzapappschachteln auf Aluminiumschalen. Das sei zwar nicht besonders umweltfreundlich, „aber die halten wenigstens richtig warm und sind dicht“. Bei vielen Alternativen habe mindestens eines der beiden entscheidenden Kriterien nicht gepasst. Das habe das Team im Vorfeld ausgiebig getestet. „Wir würden gern auf eine alternative Verpackung umsteigen. Aber noch fehlt uns die richtige Option“, sagt Kowalski.

Verpackungen der Gäste dürfen nicht genutzt werden

Auf Yen Nguyen, die von vielen Gästen nur Jenny genannt wird, sind in den zurückliegenden Wochen immer wieder Kunden mit eigenen Verpackungen zugekommen. „Leider konnte ich die nicht annehmen. Das entspricht nicht dem Hygienekonzept“, erklärt Nguyen. Deshalb müsse sie ebenfalls sämtliche Gerichte in Plastik verpacken und den Gästen übergeben.

Yen Nguyen vom Haus am Walde übergibt die bestellten Gerichte an den Wettmarer Jan Rathmann. Quelle: Mark Bode

Die meisten wünschen sich Schnitzel, die es bei Jenny gleich in sieben verschiedenen Variationen gibt. „Besonders beliebt ist das mit frischen Champignons“, berichtet die Betreiberin. Das sei auch schon vor der Corona-Pandemie so gewesen. Das Haus am Walde ist bekannt für seine großen Unterschiede auf der Karte: Nguyen bietet neben deutscher Hausmannskost auch vietnamesische Küche an. Ente und Nudeln werden daher ebenfalls häufig geordert. Aber eines musste die sympathische Wirtin lernen: Grünkohl läuft im Lockdown nicht. „Das bestellt kaum jemand für zu Hause“, sagt sie. Auch Rumpsteaks, die zwar auf der Speisekarte stehen, wünsche sich niemand. „Es ist für das Fleisch nicht förderlich, wenn es bis zum Verzehr lange dauert“, weiß Nguyen auch selbst.

Im Xenos bestellen Gäste häufig Gyros und Souflaki

Zu den Klassikern bei griechischen Restaurants zählen Gyros und Souflaki. Das Xenos bildet dabei keine Ausnahme. Zwar laufe das Geschäft laut Stamkopoulos schlecht. Doch wenn etwas bestellt wird, seien es meist diese Fleischgerichte. „Wir machen alles frisch. Deshalb bereiten wir Suppen auch nur zu, wenn sie jemand einen Tag vorher bestellt“, erklärt der Koch.

Athanasios Stamkopoulos kommt nur selten dazu, einen Salat zuzubereiten. Der Chefkoch des griechischen Restaurants Xenos wartet oft auf Gäste, die Gerichte abholen möchten. Quelle: Mark Bode

Bis zu 15 Bestellungen seien im Xenos seit dem Teil-Lockdown an den Wochenenden eingegangen. „In der Woche kommt fast niemand zu uns“, sagte Stamkopoulos. Für ihn sei es „nicht in Ordnung“, dass die Gastronomie geschlossen wurde. „Natürlich muss man die Ausbreitung des Virus verhindern. Ich bezweifle aber, dass viele Infektionen aus Restaurants stammen.“

