Großburgwedel

In der St.-Petri-Kita in Großburgwedel ist am vergangenen Donnerstag die Heizung ausgefallen. Eigentlich sollte sie am Freitag repariert werden. Doch es stellte sich heraus: Der Schaden ist größer, eine neue Anlage muss her. Wie lässt sich dies schnellstmöglich umsetzen und gleichzeitig eine Notbetreuung für betroffene Krippen- und Kindergartenkinder schaffen? Nach einer Antwort haben der Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen und die Stadt Burgwedel den Montag über gesucht – erfolgreich, wie es scheint.

Notgruppen für Krippe und Kindergarten werden eingerichtet

„Ich bin selbst Vater und weiß, in welche Schwierigkeiten gerade berufstätige Eltern dadurch kommen“, sagt Lars Arneke, pädagogischer Leiter für die Kindertagesstätten des Kirchenkreises. Doch gerade für die 30 Krippenkinder in zwei Gruppen, die viel Zeit auf dem Boden verbringen und dort spielen, sei eine reguläre Betreuung ohne funktionierende Fußbodenheizung nicht möglich. Da der Ausfall der Heizung das komplette Kita-Gebäude umfasse, seien auch die Kindergartenkinder betroffen, sagt Arneke. Allerdings sei es für die nicht ganz so dramatisch wie bei den Kleinsten. „Heute haben die, die kamen, viel draußen gespielt.“

Mithilfe aller verfügbaren mobilen Heizgeräte könne sichergestellt werden, dass zumindest ein Raum vernünftig temperiert sei und in den kommenden Tagen für eine Notbetreuung von insgesamt 25 Kita-Kindern genutzt werden könne. Auch für maximal 15 Krippenkinder soll es eine solche geben. „Die Kita-Leitung Frau Rasche und Frau Concilio von der Stadt Burgwedel schauen gerade, in welcher städtischen Einrichtung diese unterkommen können“, sagt Arneke.

Neue Heizungsanlage ist bestellt

Vor den Eltern, die das Kita-Team gebeten hatte, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen, zieht Arneke den Hut: „Die haben sich unheimlich gut organisiert.“ Lediglich zehn Krippen- und „keine 20 Kindergartenkinder“ seien am Montagfrüh in die Einrichtung gekommen. Das führt der pädagogische Leiter auch darauf zurück, dass wegen der Schulferien ohnehin längst nicht alle Kinder in die Kita kämen.

Und wie geht es jetzt weiter? „Die neue Heizungsanlage samt Kessel ist bestellt und kann hoffentlich ab Donnerstag eingebaut werden“, sagt Arneke. „Wenn alles glatt läuft, geht der Kita-Betrieb am kommenden Montag wieder wie gewohnt weiter.“ Nicht zuletzt sei dies auch der Stadt Burgwedel zu verdanken. „Die hat nämlich angekündigt, die Kosten für die neue Heizung erst mal zu übernehmen.“

Von Sandra Köhler