Aus edelMut wird edelKreis: Das Geschäft an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel, das seit Herbst 2013 hochwertige gebrauchte Mode und Accessoires verkauft und mit dem Erlös sozialdiakonische Projekte fördert, erhält einen neuen Namen.

Die edelMut-Idee verbreitet sich

„Wir freuen uns darüber, dass unsere edelMut-Idee so weite Kreise zieht“, sagt Heidrun Zeilbeck, Vorsitzende des Trägervereins. Nach dem Geschäft in Großburgwedel, das vor knapp sechs Jahren als Pilotprojekt an den Start ging, wurden mittlerweile auch Läden in Hannover und Osnabrück eröffnet.

In Hameln steht eine weitere Neueröffnung bevor. Andere Interessierte in Niedersachsen und darüber möchten ebenfalls die Idee übernehmen und eigene Charity-Boutiquen eröffnen.

Modelabel aus Düsseldorf trägt auch den Namen Edelmut

„Diese Entwicklung ist gut, denn wir werden immer stärker voneinander profitieren können“, betont Heidrun Zeilbeck . „Wir haben aber auch gemerkt, dass wir mit unserem Namen an Grenzen stoßen.“ In Hamburg gebe es eine große Spendensammelorganisation mit demselben Namen, außerdem heißt auch ein Modelabel aus Düsseldorf Edelmut.

„Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die gute Entwicklung brauchen wir einen eigenständigen Namen, den wir auch markenrechtlich schützen können. Und deshalb möchten wir jetzt, vor der Eröffnung in Hameln im September, auf einen neuen Namen umstellen“, erläutert Zeilbeck.

Erlös dient dem guten Zweck

Die Wahl fiel auf „ edelKreis“, der bisherige Namenszusatz „SINN VOLLER GENUSS“ bleibt erhalten. „Bei allem, was wir tun, geht es um einen nachhaltigen Warenkreislauf, um den nachhaltigen Kreislauf des Geldes und vor allem um unseren Kreis der Ehrenamtlichen, ohne die all dies nicht möglich wäre“, begründet Zeilbeck die Wahl. Eingeschlossen ist auch der Kreis der Spender, die immer wieder hochwertige gebrauchte Mode, Accessoires, Schmuck und Porzellan im Großburgwedeler Geschäft abgeben und damit die Unterstützung sozialdiakonischer Projekte im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ermöglichen.

Bis auf den Namen wird sich nichts ändern. Die Ehrenamtlichen werden ihre Kunden auch weiterhin an der Von-Alten-Straße herzlich begrüßen.

Und auch im edelKreis-Laden wird dabei weiterhin Zeit für einen Schwatz und einen Kaffee oder Cappuccino am großen Tisch mitten bleiben.

