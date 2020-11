Großburgwedel

Das war eine spektakuläre Fahrerflucht: Am Freitag gegen 13 Uhr knallte auf der Isernhägener Straße in Großburgwedel ein VW Bora ungebremst auf einen langsam vor ihm fahrenden Ford Kuga. Der hatte – bedingt durch den dichten Verkehr – abbremsen müssen. Doch kaum kam der VW zum Stehen, öffnete der Fahrer seine Autotür, sprach kurz mit Autofahrern, die angehalten hatten, und entfernte sich dann vom Unfallort. Er flüchtete in Richtung Isernhagen H.B. und verschwand im Bereich Kupferstraße.

Unfallauto war nicht zugelassen

Am Steuer des Ford saß eine 52-jährige Frau. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des VW „möglicherweise alkoholisiert war“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten mit 12.000 Euro. Sie fahnden nun nach dem Fahrer. Der ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine untersetzte Figur und trug schwarze Bekleidung.

„Wir haben mittlerweile einen möglichen Fahrer feststellen können, aber die Ermittlungen dauern noch an“, erklärte Polizeisprecher Bernd Klapproth. Das Problem: Der VW Bora war zum Unfallzeitpunkt nicht zugelassen. Die Kennzeichen, die sich an dem Wagen befanden, gehörten zu einem anderen Auto. Klapproth bittet mögliche Zeugen des Unfall oder der Flucht des Fahrers, sich beim zuständigen Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

