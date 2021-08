Die neu aufgelegte Von-Hof-zu-Hof-Tour der Region Hannover führt in Burgwedel zu acht Betrieben. Einer davon ist der Ziegenhof Schümer im Wettmar. In der hofeigenen Käserei stellt Elke Walter aus der Milch ihrer Ziegen verschiedene Käsesorten her – eine Leidenschaft, die sie schon als Jugendliche umtrieb.