Großburgwedel

Es ist vollbracht: Das Wasserspiel auf dem Domfront-Platz in Burgwedel sprudelt. Aus zwölf Düsen schießt das Wasser in Fontänen in die Höhe, mal gleichzeitig, mal abwechselnd. Zur Dunkelheit ist das Spektakel noch beeindruckender, das Wasser wird in wechselnden Farben angestrahlt. Elf Jahre hat es bis zum Star...