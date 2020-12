Wettmar

Flügel in allen Variationen und Farben: Dazu gehört ein Konzertflügel genauso wie die Flügel einer Taube, eines Engels oder eines Dosengetränks, das zuweilen beflügelt. 20 unterschiedliche Motive haben neun Künstlerinnen des Wettmar Ateliers Schlösschen kreiert. Ihre Ideen zu dem Thema „Flügel der Hoffnung“ hängen nun an der Außenfassade ihrer Wirkungsstätte an der Straßenecke Kösterweg/Herrenhäuser Straße in Wettmar und sollen für einen guten Zweck – die HAZ-Weihnachtshilfe – verkauft werden.

Schlösschen-Malerinnen verkaufen 20 Unikate

20 Unikate, geschaffen von Elke Junge, Petra Brämer, Vio Wahner, Sigrid Wassmann, Viktoria Geiß, Jeanette Karappiperidis, Elke Rathmann, Renate Becker-Barbrock und Ulrike Bigalke. Alle ihre Werke haben das gleiche Format – sie sind 20 mal 20 Zentimeter groß. „Wir wollen in Zeiten von Corona ein wenig Zuversicht verbreiten“, sagt Jeanette Karapiperidis. Zwei Drittel des Erlöses gehen an die Weihnachtshilfe.

Anzeige

Seit sieben Jahren dient das sogenannte Schlösschen in Wettmar als Kulisse für die Kunst. Auch während der Pandemie sind in dem winzigen Atelier – früher war es mal ein kleiner Laden, mal ein Ausstellungsraum für Särge oder auch schon einmal ein Parteibüro – eine Menge Bilder entstanden. „Wegen Corona haben allerdings nicht alle Künstlerinnen hier gearbeitet – einige malen auch zu Hause“, sagt Künstlerin Karapiperidis.

Jedes Einzelstück kostet 24 Euro

Normalerweise lädt das Atelier zu mindestens zwei Veranstaltungen im Jahr an. Dazu gehört der Sommerspaziergang in Wettmar. Jahr für Jahr stellen 60 Künstler ihre Werke im Dorf zur Schau. Und die Künstlerinnen des Ateliers präsentieren dann ihre Werke. „Das fiel in diesem Jahr leider alles aus“, bedauert Karapiperidis. Zudem gebe es auch den Weihnachtsmarkt nicht. Darum ihr Tipp: Wer noch eine Kleinigkeit fürs Fest besorgen wolle, könne ein Bild im Schlösschen erwerben. Jedes Einzelstück kostet 24 Euro. Acht von ihnen sind bereits reserviert.

Wer sich für die Bilder interessiert, kann sie sich an der Fassade des Schlösschens anschauen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05139) 1353. Die Abholung der Werke ist für Sonnabend, 19. Dezember, geplant.

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier