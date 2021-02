Wettmar

Hinweisplakate kleben auf den Fenstern und weisen mit roten Pfeilen den Weg zur Infektionssprechstunde. Diese befindet sich auf der Rückseite der Praxis an der Hauptstraße in Wettmar, quasi im Garten. Abgeschottet vom Normalbetrieb testen dort eigens dafür eingestellte Ärztinnen die Patienten auf Corona – und das inzwischen seit elf Monaten.

Die Tests bieten die Mediziner Thorsten Ottlewski und Christian Sutor als eine von wenigen Hausarztpraxen in der Umgebung an. Beide sind davon überzeugt, dass sie damit die Testzentren in Hannover entlasten. Nun hoffen die Ärzte, bald auch selbst ihre über 80-jährigen Patienten gegen Corona impfen zu dürfen. Sie warten auf eine Erlaubnis.

Die Mediziner Thorsten Ottlewski (von links), seine Frau Nicole und Christian Sutor testen Patienten auf Corona. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Vierköpfige Familie wartet auf Corona-Test im Vorgarten

Vor dem Hintereingang der Praxis steht gerade eine Familie mit zwei Kindern. Sie wartet im zugeschneiten Vorgarten auf einen Corona-Schnelltest. Kurz darauf erscheint Ärztin Alina Florea in einem weißen Schutzoverall. Die Medizinerin trägt eine FFP2-Maske sowie eine Schutzbrille. Vor der Tür entnimmt sie jedem die Probe per Abstrich aus der Nase mit einem langen Wattestäbchen. Nun beginnt die Zeit des Wartens für die Testpersonen. Sie sei aufgeregt, sagt die zweifache Mutter, die ihren Namen und das Testergebnis lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Rund zehn Minuten später wüssten die Patienten Bescheid, erklärt Allgemeinmediziner Ottlewski. Bis dahin warten die Leute coronakonform draußen. Noch vor einigen Tagen hatte es dort ein Testzelt für die Patienten gegeben. Doch aufgrund der Schneemassen der vergangenen Tage sei dieses zusammengebrochen und der Heizstrahler nicht mehr nutzbar, berichtet der 60-Jährige. „Wir wollen zeitnah ein neues Zelt aufstellen.“

Seit elf Monaten ermöglichen Burgwedeler Ärzte Corona-Tests

Ottlewski und Sutor, der die zweite Praxis am Standort in Großburgwedel leitet, haben sich bereits zu Beginn der Corona-Krise dafür entschieden, Tests bei sich zu ermöglichen. „Wir hatten das Glück, gleich im März entsprechendes Schutzmaterial aus der Türkei zu bekommen“, sagt Ottlewski. Deshalb habe seine Praxis die Tests vorangetrieben. Beide schätzen, dass durchschnittlich zwischen zehn und 20 Menschen die Infektionssprechstunde pro Tag seitdem besucht hätten. „Aber die Zahl der Tester variiert.“ Im vergangenen Sommer hätten sich wesentlich weniger Menschen testen lassen. Die Zahlen stiegen im Herbst und Winter deutlich an. „Jetzt sinkt sie wieder“, sagt der 60-Jährige.

Die Arztpraxis in Wettmar testet auch auf Corona-Antikörper. Das dauert ebenfalls zehn Minuten. Indes benötigt das Labor, mit dem die Praxis zusammenarbeitet, 24 Stunden, um das positive oder negative Ergebnis eines PCR-Tests mitzuteilen. „Das Labor hat uns pro Tag 100 Tests zugesichert“, berichtet Sutor. Manchmal dauere es auch zwei Tage, wenn das Labor sehr überlastet sei.

Patienten sind diszipliniert bei den Tests

Derweil lobt Ottlewski die Disziplin seiner Patienten. Sie hätten die Trennung der Praxis für die Corona-Tests sofort angenommen. „Trotz der erschwerten Zeiten ist alles ohne Probleme gelaufen.“ Das sei bewundernswert. Nicht nur Menschen aus Burgwedel, sondern auch aus Isernhagen, der Wedemark und Langenhagen hätten das Angebot genutzt und sich so lange Fahrtwege zu den Testzentren erspart. Denn der Großteil der niedergelassenen Ärzte bietet keine Corona-Tests an.

Unterdessen haben Ottlewski und Sutor nun eine andere Herausforderung vor der Brust. Es gehe darum, die Corona-Impfung für die über 80-Jährigen voranzutreiben. „Bislang haben lediglich drei unserer Patienten einen Termin genannt bekommen“, berichtet Ottlewski, der die alteingesessene Arztpraxis einst von seinem Vater Gregor übernommen hatte. Beide haben bei der Ärztekammer, bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen sowie beim Gesundheitsamt der Region Hannover um eine Erlaubnis für die Impfung in ihrer Praxis angefragt. Noch stehe die Entscheidung über eine Genehmigung aus.

Ärzte hoffen auf Impfgenehmigung

Ottlewski und Sutor sind sich einig: Wenn es ausreichend Impfstoff gibt und sie in ihren Praxen impfen dürften, wäre es für viele ihrer Patienten eine riesige Erleichterung. Sie müssten nicht nach Laatzen zum Impfzentrum fahren. Viele Ältere könnten nicht mehr allein fahren und benötigten einen Transportdienst, der mitunter teuer sei. Die Ärzte betonen, sie hätten Apotheken in der Nähe, die das Serum ausreichend kühl lagern könnten. „Wir sind fürs Impfen bereit“, sagen sie selbstbewusst und hoffen auf eine baldige Genehmigung.

