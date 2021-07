Großburgwedel

Mark und Jan nehmen selten den Bus zur Schule. Das liegt unter anderem an den Abfahrtszeiten der Linie 636, aber vor allem an der Bushaltestelle an der Heisterholz-Siedlung. „Man fühlt sich da nicht wirklich sicher“, sagt der 17-jährige Mark. Wenn die beiden bei schlechtem Wetter nicht mit dem Fahrrad zur Schule können, fahren die Eltern sie deshalb mit dem Auto zum Gymnasium Großburgwedel.

Die Kritik der Brüder: Die Bushaltestelle an der Burgdorfer Straße ist nicht ausreichend beleuchtet und bei Regen stehen sie ohne Schutz da, weil es keinen Unterstand gibt. Aber vor allem gibt es keinen Gehweg, sodass die beiden erst auf dem Grünstreifen entlanglaufen und dann die stark befahrene Burgdorfer Straße überqueren müssen.

Überholverbot wird nicht kommen

Dort ist auf Höhe der Siedlung ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern festgeschrieben. Doch die beiden Brüder sagen, dass dort trotzdem schneller gefahren werde. Man sehe bereits auf Höhe der Bushaltestelle, dass das Tempo 70 wieder aufgehoben wird, viele bremsten daher gar nicht ab oder beschleunigten bereits wieder. Im Berufsverkehr sei wegen der schnell fahrenden Autos kein Durchkommen, sagt Mutter Sabrina Meyer-Drecker. Gerade Ältere mit Gehilfen könnten die Straße kaum schnell genug überqueren. „Wir werden ja alle nicht jünger.“

Eine weitere Gefahr, die Mark und der 14-jährige Jan ausmachen: An der Stelle darf überholt werden, was das Überqueren der Straße für Fußgänger erschwert. Davon berichtet auch Christiane Heine, die gleich am Eingang der Siedlung wohnt. „Gerade abends und im Feierabendverkehr sind einige viel zu schnell.“ Wenn sie selbst aus Oldhorst kommend mit dem Auto auf der Straße blinke, dächten viele, dass sie nur überholen wolle. Schnell abbiegen sei keine Lösung, weil man in die Siedlung wegen der Kinder langsam einfahren müsse.

Die Bushaltestelle an der Burgdorfer Straße ist nur über die seitlich der Straße verlaufende Wiese zu erreichen. Quelle: Alina Stillahn

„Bei uns ist auch schon jemand im Zaun gelandet“, sagt Heine. Bereits 2018 war ein Überholverbot Thema im Ortsrat Großburgwedel. Die Verkehrsbehörde der Region lehnte dies aber ab. Voraussetzung für ein Überholverbot sei, dass die Gefährlichkeit des Überholens nicht ausreichend erkennbar ist, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. „Die Burgdorfer Straße verläuft aber gerade und übersichtlich.“ Auch nach Rücksprache mit der Polizei und der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hätten keine Anhaltspunkte für ein Überholverbot vorgelegen.

Politiker fordern sichere Überquerungsmöglichkeit

Nun wagen die Politiker im Ortsrat einen weiteren Vorstoß: Die CDU rund um Ortsbürgermeister Rolf Fortmüller hat dazu einen Antrag eingereicht, der auch der Region vorliegt, und den der Ortsrat einstimmig beschlossen hat. Sie fordern die Stadt auf, sich bei der Straßenverkehrsbehörde für eine Verbesserung der Verkehrssituation rund um die Haltestelle an der Landesstraße einzusetzen. Dafür käme aus Sicht der Kommunalpolitiker ein Fußgängerübergang ebenso wie eine Ampel in Betracht.

Inwieweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, kann Regionssprecher Abelmann noch nicht sagen. „Hierfür werden bestimmte Fußgänger- und Pkw-Zahlen in der Spitzenstunde angesetzt.“ Diese Zahlen lägen jedoch noch nicht vor, würden aber grundsätzlich vom Straßenbaulastträger, also der Landesbehörde erhoben.

Weiterer Vorschlag: Bushaltehäuschen

Außerdem hat der Ortsrat auch beantragt, dass ein Bushaltehäuschen aus Glas an der Haltestelle gebaut und das Areal ausgeleuchtet wird. Der Ortsratsbeschluss soll laut Stadt in der nächsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses besprochen werden. Derweil führt das Ordnungsamt vorsorglich schon einmal Messungen an der Burgdorfer Straße durch. So sollen die Anzahl der Fahrzeuge und die Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt werden. Das Ergebnis soll Anfang August vorliegen.

Anwohnerin Christiane Heine findet es im ersten Schritt gut, dass jetzt über ein Bushaltestellenhäuschen diskutiert wird. Sie hofft, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer langsamer fahren, wenn sie die Bushaltestelle von Weitem besser erkennen können.

Von Alina Stillahn