Großburgwedel

Das war ein schmerzhafter Start in den 1. Mai: Ein junger Mann hat einem 18-Jährigen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Großburgwedel mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zu vor hatte er bereits versucht das spätere Opfer verbal zu provozieren. Als ihm dies nicht gelang, schlug er zu. Der 18-Jährige war mit zwei jungen Frauen unterwegs und wurde leicht an Nase und Lippe verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich gegen 1.45 Uhr an der Gartenstraße. Der Angreifer ist der Polizei namentlich bekannt. Ein erster Versuch der Beamten ihn zu vernehmen scheiterte, die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an.

Von Thomas Oberdorfer