Thönse

„Guck mal, die hat unser Maxi geangelt!“, sagt eine Anglerin am Eingang des Angelparks Thönse zu Teichwirt Ali Tok. Auf ihrem Handy zeigt sie ihm das Foto einer 70 Zentimeter langen Lachsforelle. Der 34-Jährige ist beeindruckt. Um den Fang mit eigenen Augen zu sehen, macht er sich auf den Weg zum Nachwuchsangler. Stolz zeigt der siebenjährige Maximilian den vier Kilogramm schweren Fisch.

Der siebenjährige Maximilian zeigt seinen Fang: Eine vier Kilogramm schwere Lachsforelle hat bei ihm im Angelpark Thönse angebissen. Quelle: Gabriele Gerner

„Ich angele, seit ich drei Jahre alt bin“, erklärt der Junge. Schon unzählige Male war er mit seinem Vater Alexander Wendt am Teich in Thönse – mit wachsender Begeisterung, wie er sagt. „Seit Corona machen wir das noch häufiger. Schließlich fallen Fußball und sonstige Aktivitäten für Maxi aus“, schildert Wendt, der extra aus Völksen mit seinem Sohn anreist – und da stören auch eisige Temperaturen nicht.

Der Adrenalinkick, wenn ein Fisch anbeißt

Seit 7 Uhr morgens stehen Vater und Sohn an diesem Sonnabendmorgen am Thönser Forellenteich. Bis 14 Uhr wollen die beiden hierbleiben – trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wie hält man das aus? „Wir tragen sieben Lagen Kleidung“, erklärt Alexander Wendt. Der gebürtige Burgwedeler angelt ebenfalls bereits seit seiner Kindheit. „Mit meinem Stiefvater habe ich hier regelmäßig geangelt“, erzählt er. Draußen in der Natur zu sein und die Ruhe zu genießen, machen für ihn den Reiz des Angelsports aus. „Aber ganz klar auch der Adrenalinkick, wenn ein Fisch anbeißt“, gesteht der 36-Jährige.

Dass sein Sohn die Leidenschaft zum Angeln mit ihm teilt, mache ihn sehr glücklich. „Das ist jedes Mal ein richtiges Vater-und-Sohn-Erlebnis“, meint er und lacht. Dafür stehen beide gern um 4 Uhr morgens auf, packen die Angelutensilien und Teekannen ein. Und auch die Mama, so Wendt, sei ganz froh, mal einen Tag für sich zu haben. Im Corona-Lockdown würden sich darüber bestimmt viele Mütter mal freuen.

Aufnahmestopp im Angelverein

Am Nachbarangelplatz hat ein Fisch angebissen. Stefan Rosenmeier aus Celle tötet das Tier fachgerecht und legt es zu seinen anderen Fängen in die Kühlbox. „Zu Hause friere ich die zunächst ein und räuchere sie später“, erklärt der 34-Jährige. Da der passionierte Handballspieler derzeit auf den Ballsport verzichten muss, hat er mehr Zeit für das Angeln. So wie ihm geht es vielen in Thönse an diesem Winterangeltag.

Ein Fisch hat angebissen: Stefan Rosenmeier holt die Forelle aus dem Wasser. Quelle: Gabriele Gerner

„In meinem Angelverein gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie so viele Neuanmeldungen, dass die Verantwortlichen irgendwann einen Aufnahmestopp erteilt haben“, berichtet er. Man sei mit den Schulungen der Neumitglieder gar nicht nachgekommen. Auch am Forellenteich in Thönse stieg die Zahl der Besucher seit Beginn der Corona-Pandemie rasant. „Rund 25 bis 30 Prozent mehr Menschen angeln jetzt hier“, sagt Betreiber Ali Tok. Im Gegensatz zu früher seien die Angelplätze nun auch unter der Woche gut belegt. Dies könne, so vermutet er, an Kurzarbeit oder verstärkter Flexibilität durch Homeoffice-Arbeit liegen.

Ein dampfender Kaffee und die richtige Kleidung helfen gegen die Kälte: Niklas Pieczonka angelt seit vielen Jahren am Forellenteich in Thönse. Quelle: Gabriele Gerner

Fische werden mit Pheromon-Ködern gelockt

Niklas Pieczonka arbeitet zwar nicht im Homeoffice. Dennoch ist für den Kfz-Mechaniker aus Hodenhagen das Angeln die ideale Entspannung – nicht nur in Zeiten der des Lockdowns. Der 29-Jährige ist Stammkunde im Angelpark Thönse und freut sich darüber, dass der Angelsport derzeit populärer wird. „Dafür nehme ich mir sogar Urlaub“, sagt er und wärmt sich mit einer Tasse Kaffee aus der Thermoskanne. Dann formt er mit Knetteig wurmähnliche Köder aus Pheromonen, die mit ihrem Geruch die Fische anlocken sollen. Damit hat er meist Erfolg: Bereits am frühen Morgen hat er eine Regenbogenforelle, eine Seeforelle, eine Lachs- und eine Goldforelle aus dem Teich geangelt.

Ein satter Fang: Niklas Pieczonka hat eine Regenbogenforelle (von unten), eine Seeforelle, eine Lachsforelle und eine Goldforelle geangelt. Quelle: Gabriele Gerner

Fische können bis zu zwölf Kilogramm schwer sein

Der 2,7 Hektar große Forellenteich war ursprünglich eine Kiesgrube und bietet heute 50 Angelplätze, die in rund 15 Metern Abstand voneinander liegen – mehr als coronakonform also. Geschäftsführer Ali Tok stellt seinen Kunden Dixie-Toiletten und Parkmöglichkeiten für Autos in der Nähe der Angelplätze zur Verfügung. In einer Hütte am Eingang verkauft er zudem Angelruten, Köder und weiteres Zubehör. Regelmäßig wird der Teich mit Zuchtfischen versorgt, die nach einer Zeit der Akklimatisierung im Teich frei gelassen werden. Dabei bemüht sich Tok um eine gute Mischung aus verschiedenen Forellenarten und unterschiedlichen Größen. „Von 500 Gramm bis acht oder auch mal zwölf Kilogramm schwer können die Fische hier sein“, sagt er.

Teichwart Ali Tok freut sich über steigende Kundenzahlen seit Beginn der Corona-Pandemie. Quelle: Gabriele Gerner

Bei Minusgraden wird von der Eisfläche aus geangelt

Die aktuell eisigen Temperaturen machen Ali Tok keine derweil keine Sorgen. Dass die Kunden ihm auch bei Schnee und Eis die Treue halten, daran hat er keinen Zweifel. „Und wenn es ganz stark friert, dann bieten wir eben Eis-Angeln an“, sagt er mit Freude in seiner Stimme. Das seltene Erlebnis, auf dem zugefrorenen See zu stehen und in vorgebohrten Löchern zu angeln, sei etwas ganz Besonderes. Ab wann das erlaubt sei, könne man sich leicht merken, so Tok. „Sobald man den Maschsee betreten darf, darf man auch bei uns aufs Eis.“

Im Bauwagen an der Anmeldung kann auch Angelzubehör gekauft werden. Quelle: Gabriele Gerner

Von Gabriele Gerner