Ein Einspruch gegen einen Strafbefehl zieht nicht automatisch eine niedrigere Strafe nach sich: Diese Erfahrung machte kürzlich eine Frau am Burgwedeler Amtsgericht. Am Ende des knapp halbstündigen Prozesses sollte sie fast doppelt so viel zahlen.

Unfallgegner ins Krankenhaus eingeliefert

Und darum ging es: Im Oktober 2019 verursachte die Angeklagte einen Verkehrsunfall in Fuhrberg, mit ernsten Folgen für die anderen Beteiligten. Drei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden und wurden dort bis zu drei Tage behandelt. Die Schuldfrage war unstrittig, das räumte die 38-Jährige vor Gericht ein. „Das stimmt, das ist passiert.“

Einige Wochen später bekam die Frau Post vom Gericht. Wegen fahrlässiger Körperverletzung sollte sie 300 Euro Bußgeld zahlen. Das wollte sie allerdings nicht akzeptieren, legte Einspruch ein und führte gleich zwei Gründe an. Zum einen fehlte in dem amtlichen Schreiben die Begründung, wegen welchen Vergehens die Strafe ausgesprochen wurde und zum anderen hielt sie das Urteil schlichtweg für zu hart und die Strafe für zu hoch. „Mit den 300 Euro bin ich nicht einverstanden“, schrieb sie ans Gericht.

Soziale Arbeit statt Geldstrafe

Das sah Richter Michael Siebrecht ganz anders. „Es war doch nachvollziehbar, warum der Strafbefehl erlassen wurde“, erklärte er der Frau. Und auch die verhängte Strafe stufte er nicht als zu hoch ein. Im Gegenteil. Sein Urteil: 500 Euro sollte die Unfallverursacherin an die Kindernothilfe zahlen.

Was dann folgte, konnte man getrost mit dem Treiben auf einem orientalischen Basar vergleichen. „Kann man nicht wieder die 300 Euro ansetzen“, wollte die Angeklagte wissen. „Nein, das geht nicht“, erklärte ihr Siebrecht nach seinem Urteilsspruch. Aber ein Stück weit kam er ihr dann doch entgegen. Statt 500 Euro zu zahlen, kann die Frau ersatzweise 50 Stunde soziale Arbeit leisten. Das will sie nun tun.

Von Thomas Oberdorfer