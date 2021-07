Großburgwedel

Eine Frau und kein Pastor: Mit der Entscheidung für eine Sozialpsychologin als Vorständin haben Aufsichts- und Verwaltungsrat der Pestalozzi-Stiftung im 175. Jahr ihres Bestehens gleich mit zwei Traditionen gebrochen. Andrea Sewing hat die Nachfolge von Pastor Claus Fitschen vor zwei Wochen angetreten. Die 51-Jährige aus Wettmar führt das diakonische Unternehmen mit Sitz in Großburgwedel gleichberechtigt mit Co-Vorstand Sebastian Bernschein.

Ihr Vorgänger hatte im März überraschend ein Dreivierteljahr vor dem vereinbarten Zeitpunkt seinen Hut genommen. Er lasse sein Amt ruhen, weil es keinem helfe, wenn der alte und der neue Chef um Kompetenzen rangeln, so hatte der frühere Vorstandssprecher damals seinen Schritt begründet. Nichts zu tun habe dieser Abgang mit den schlagzeilenträchtigen Missbrauchsvorwürfen gegen den ehemaligen Stiftungschef Hans-Georg Badenhop, ließ die Stiftung damals verlauten. Ebenso wenig mit im März noch geplanten Lohnkürzungen für die behinderten Beschäftigten wegen coronabedingter Mindereinnahmen. „Das konnte die Stiftung mittlerweile abwenden“, referiert Nachfolgerin Sewing den aktuellen Sachstand.

Seit März hat der damalige Pestalozzi-Vorstandssprecher Claus Fitschen (links) sein Amt ruhen lassen. Bis zur Bestellung seiner Nachfolgerin führte Co-Vorstand Sebastian Bernschein die Geschäfte der Stiftung allein. Quelle: Carina Bahl (Archiv)

Die Einrichtungen sind ein Standortfaktor

In und für Großburgwedel ist die Stiftung, deren Wahrzeichen und Stammhaus das denkmalgeschützte Wichernhaus mit seinem weithin sichtbaren Türmchen ist, ein Standortfaktor. Zu beiden Seiten der Pestalozzistraße reihen sich, teilweise in prächtigen Backsteinvillen, ihre Einrichtungen: Verwaltung und Jugendhilfe, die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen mit ihren rund 200 Beschäftigten, zu der auch Wäscherei, Gärtnerkolonne und die neu gebaute Großküche an der Schulze-Delitzsch-Straße gehören. Die Förderschule mit rund 100 Schülerinnen und Schülern, eine integrative Kita mit 60 Kindern sowie zahlreiche Wohngebäude. Nur 100 Meter nördlich befindet sich das renommierte Erzieherseminar, das 200 junge Menschen aus einem weiten Umfeld absolvieren, um den Abschluss Erzieher/-in und Sozialassistent/-in zu erlangen. Insgesamt 470 Mitarbeitende beschäftigt die Stiftung – außer in Großburgwedel auch in der Gemeinde Isernhagen, in Celle, Walsrode und Hannover.

Für das Pestalozzi-Seminar mit seinem Wohnheim wird eine neue räumliche Lösung gesucht, von einem eigenen Campus für die Erzieherschule an der Pestalozzi-Straße war schon die Rede. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Sewing war bereits vor zwei Jahren zur Stiftung gestoßen. Sie übernahm damals die Geschäftsleitung für den Bereich „Teilhabeangebote für Menschen mit Behinderung“ und war somit auch verantwortlich für die Werkstatt, die Wohnangebote und den ambulanten Pflegedienst. Während der ersten Corona-Welle war sie es, die alle Hygienemaßnahmen und Tests stringent koordinierte. Dem Bewerbungsverfahren, mit dem eine Kölner Personalberatung bundesweit einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Fitschen suchte, musste sich die Mutter von drei erwachsenen Töchtern gleichwohl stellen. „Es gehört Mut dazu, in einer solchen Institution mit 175-jähriger Geschichte, die so viele Facetten und auch dunkle Kapitel hat, die Verantwortung zu übernehmen“, bekennt die 51-Jährige.

Promotion mitten in der ersten Corona-Welle

Ihre berufliche Vita enthielt die offensichtlich entscheidenden Pluspunkte für die Berufung als Pestalozzi-Vorständin. Denn schon seit ihrem Magisterabschluss in Sozialpsychologie an der Uni Hannover hat Sewing immer beruflich mit Menschen mit Behinderung zu tun gehabt. Zuletzt war sie lange Jahre als Psychologin im Autismuszentrum Hannover sowie in der Gesellschaft für integrative Behindertenarbeit als Führungskraft tätig. Außerdem engagierte sie sich als Vorstandsmitglied in Fachverbänden der Behindertenhilfe. Nebenberuflich hat die Wettmarerin im April 2021 ihre Promotion erfolgreich abgeschlossen – mit einer Evaluation zur Wirkung des Frühförderprogramms für Kinder mit Autismus.

Nach 175 Jahren hat die Pestalozzi-Stiftung nun erstmals keinen Pastor mehr im Vorstand. Diesen Schritt hätten die Aufsichtsgremien lange reflektiert und die erforderlichen Satzungsänderungen schon vor vielen Jahren in die Wege geleitet, unterstreicht die Stiftung in einer Pressemitteilung. Sewing ist protestantische Christin.

Jubiläum soll nicht ausfallen

Die Sommerfeste sind bei Pestalozzi seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. Wegen Corona fielen sie zweimal hintereinander aus, auf einige Events zum 175-jährigen Bestehen will die Stiftung dieses Jahr aber nicht verzichten. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

An Herausforderungen für das nun wieder komplette Vorstandsgespann herrscht kein Mangel. So soll das wegen der Corona-Pandemie in den Hintergrund gedrängte Stiftungsjubiläum doch nicht ganz ausfallen. Eine Chronik ist in Arbeit, Ende August startet eine Reihe dezentraler Veranstaltungen. Für den Standort Großburgwedel ist für den 11. September ein Hofgartenfest mit Konzert am Wohnheim, Pestalozzistraße 24 E, geplant und für Anfang November eine ganze Festwoche.

Es gibt aber auch Handlungsbedarf in ganz anderen Dimensionen. In enger Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat werde zurzeit der Immobilienbestand analysiert mit der Fragestellung, was mit den Leerständen insbesondere in Großburgwedel geschehen soll. Das betrifft insbesondere das unter Denkmalschutz stehende Wahrzeichen der Stiftung, das nachhaltig restauriert werden müsse. „Wir müssen das Wichernhaus neu denken“, erklärt Sewing. Wie könnte es eingebunden werden in die Pläne, einen neuen Campus fürs Erzieherseminarhaus zu schaffen? Sewing: „Das ist eine große Herausforderung, aber noch nicht fürs nächste Jahr.“

Von Martin Lauber