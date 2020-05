Ein 35-Jähriger, der in Burgwedel mit Drogen dealte, ein eingeschüchterter Zeuge und Kokain in einem Ü-Ei: Amtsrichter Michael Siebrecht verhandelte jetzt einen Fall, der „in einem Amtsgericht nicht alltäglich ist“. Den Angeklagten schickte er in Haft – ohne Bewährung.