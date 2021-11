Im vergangenen Jahr konnten wegen der Pandemie nur wenige Menschen den Volkstrauertag in Burgwedel begehen. Für Sonntag, 14. November, planen nun alle Ortsteile wieder Kranzniederlegungen.

