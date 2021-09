Burgwedel

Der September 2021 steht ganz im Zeichen von Wahlen: Zunächst können die Burgwedeler am 12. September über ihren Bürgermeister oder ihre Bürgermeisterin, ihren Rat und ihre Ortsräte abstimmen, zwei Wochen später stimmen sie darüber ab, wer ihren Wahlkreis im Bundestag vertritt. Zugleich könnte sich am 26. September in einer Stichwahl entscheiden, wer als Verwaltungschef oder -chefin über fünf Jahre die Geschäfte im Rathaus führt – wenn es zuvor keine klare Entscheidung gegeben hat.

Drei Bewerber für das Bürgermeisteramt

Für die SPD tritt einmal mehr Amtsinhaber Axel Düker an. Er erklärt in einem Gespräch, weshalb er eine zweite Amtszeit anstrebt, welche Erfahrungen er gesammelt hat und wo in Burgwedel die bequemsten Bänke stehen. Deshalb sagt er: „Ich habe keinen Tag bereut“.

Die CDU möchte den Amtsinhaber ablösen und schickt Ortrud Wendt ins Rennen. Sie spricht über ihre Rückkehr zur Kommunalpolitik, über das Dasein als Zwilling und weshalb sie den Chefsessel im Rathaus übernehmen möchte. „Ich mache den Spielaufbau“, sagt sie.

In den Wahlkampf greift mit Ulrich Friedrich auch ein Liberaler ein. Der TSV-Aktive pflegt eine Vorliebe für Waldmeister, noch mehr eine Leidenschaft für die Nordsee. Bei einem Punkt positioniert er sich klar: „Konsum macht nicht glücklich“.

Im August stellten sich die drei Bewerber beim HAZ/NP-Forum den Fragen der Leser – anschließend baten sie die Wählerinnen und Wähler um ihre Stimme. Warum sie die richtige Kandidatin oder der richtige Kandidat sein wollen, erklären sie in diesen Videos.

Das sind die Bewerber für den Rat

Der Rat der Stadt entscheidet unter anderem über Plätze für die Kinderbetreuung, die Ausstattung in den Schulen und darüber, welche Neubaugebiete ausgewiesen werden. An der Spitze der Liste der CDU steht Rolf Fortmüller gemeinsam mit Babette Zühlke-Thümler. Bei den Sozialdemokraten führt Hans-Joachim Rödiger-Usselmann die Liste an, gefolgt von Karin Beckmann. Bei den Grünen stehen Aline Büchsenschütz und Olaf Slaghekke ganz vorn auf der Liste. Die FDP füllt ihren ersten Listenplatz mit Ulrich Friedrich und den zweiten mit Henrik Grabowski. Die AfD tritt mit drei Kandidaten zur Kommunalwahl in Burgwedel an.

Bei der Kommunalwahl am 11. September 2016 konnte die SPD ihr Ergebnis um 2,5 auf 24,1 Prozent verbessern, die CDU verlor 5,5 Prozent und erreichte 48,0 Prozent. Die Grünen kamen auf 9,3 Prozent (minus 2,3), die FDP auf 5,9 Prozent (plus 2,2) und die WEB auf 7,8 Prozent (minus 1,0). Aus dem Stand holten die AfD 3,0 Prozent und Die Partei 1,9 Prozent. Wie die Parteien vor fünf Jahren das Ergebnis analysierten, lesen Sie hier.

Wer kandidiert für die Regionsversammlung?

Bei dieser Wahl bilden Burgwedel, Isernhagen und Langenhagen den Wahlbereich 10. Hier finden Sie das Muster Ihres Wahlbogens. Die Regionsversammlung hat 84 Mitglieder. Der direkt gewählte Regionspräsident hat den 85. Sitz. Auf dem Wahlbogen finden Sie 55 Kandidaten aus 14 Parteien. Kuriosum: Die fünf Kandidaten der Linken kommen alle aus Langenhagen.

Wer kandidiert für das Amt des Regionspräsidenten?

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) tritt nach zwei Amtszeiten nicht wieder für das höchste politische Amt in der Region an. Acht Frauen und Männer bewerben sich um die Nachfolge: Steffen Krach (SPD), Christine Karasch (CDU), Frauke Patzke (Die Grünen), Siegried Reichert (AfD), Bruno Adam Wolf (Piraten), Katarina Piens (Die Partei), Andrea Krause (Die Basis) und Michael Kleen (Freie Wähler).

Wer kandidiert für den Bundestag?

Im vergangenen Jahr kündigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks an, nicht noch einmal im Wahlkreis 43 (Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf) kandidieren zu wollen. Inzwischen steht fest: Die 44-jährige Sozialdemokratin Rebecca Schamber zieht für ihre Partei in den Kampf um ein Bundestagsmandat.

Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister im Kanzleramt, tritt erneut für die CDU an. Er erhielt bei seiner Nominierung 100 Prozent der Stimmen. Einen Kommentar zur Kür der Kandidaten lesen Sie hier.

Für die Grünen kämpft der 54 Jahre alte Landschaftsarchitekt Jens Palandt um Wählerstimmen. Einmal mehr schickt die AfD den 54-jährigen Dietmar Friedhoff als Direktkandidaten ins Rennen.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt für die Kommunalwahlen ist jeder EU-Bürger, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz im Wahlgebiet hat. Bei der Bundestagswahl ist man erst mit 18 Jahren wahlberechtigt.

Von Alina Stillahn und Marie Pinkert