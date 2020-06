Alle Büchereien sind wieder geöffnet

Burgwedel

Die Bücherei in Wettmar öffnet am Montag, 8. Juni, die in Thönse folgt tags darauf. Somit stehen alle Büchereien der Stadt Burgwedel ihren Nutzern wieder zur Verfügung.

In den fünf Bücherei gelten besondere Regeln

Um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, ist die Anzahl der Besucher begrenzt, die sich gleichzeitig in den Büchereiräumen in Thönse und Wettmar aufhalten dürfen. Es stehen Einkaufskörbe bereit, um den Zugang zu regeln. Es kann zu Wartezeiten kommen. Die Teams der Büchereien bitten darum, die Räume ausschließlich mit einer Mund-Nasen-Maske zu betreten. Wie auch in den anderen Büchereien stadtweit werden zurückgegebene Medien drei Tage lang in Quarantäne gestellt, bevor sie wieder ausgeliehen werden können.

Anzeige

In beiden Ortsteilen gelten die vor der Corona-Zwangspause üblichen Öffnungszeiten: in Thönse an der Bruchstraße 1 dienstags von 18 bis 20 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, in Wettmar an der Heinrich-Werth-Straße 5 montags von 15.30 bis 17 Uhr und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr.

Weitere NP+ Artikel

So öffnen die anderen Büchereien

Bereits seit Mitte Mai wieder geöffnet ist die Bücherei der evangelischen Kirchengemeinde Fuhrberg, In den Tweechten 8, und zwar montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Dort gelten ebenso besondere Regeln wie in der Bücherei Kleinburgwedel in der Grundschule, die dienstags von 15.30 bis 17 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 12 Uhr sowie freitags von 9.30 bis 10.30 Uhr öffnet. Strenge Auflagen gelten auch in der Bücherei Großburgwedel, wo sich Bücherfreunde montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 15 bis 18 Uhr mit Nachschub eindecken können.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter