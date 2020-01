Thönse

Die Polizei hat am Mittwoch am helllichten Tag einen betrunkenen Mofafahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife kontrollierte den 54 Jahre alten Zweiradfahrer um 14.35 Uhr auf der Straße Hainkopsfeld in Thönse. Dabei fiel auf, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Sie ermitteln nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn.

Von Frank Walter