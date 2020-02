Großburgwedel

War das Restalkohol vom Vorabend oder etwa ein ausgedehnter Frühschoppen? Eine Polizeistreife hat am Sonnabend gegen 7.50 Uhr an der Dammstraße in Großburgwedel einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von mehr als zwei Promille.

Weiterhin stellte sich heraus, dass er gar nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hatte, um wie geschehen mit seinem Wagen einen Anhänger ziehen zu dürfen. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

Von Frank Walter