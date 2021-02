Großburgwedel

„Das ist jetzt schon unsere zweite Verschiebung“, sagt Büchereileiterin Jutta Busch. Aber vor der Corona-Pandemie kapitulieren möchte sie nicht. Die für das Winterprogramm 2020/2021 geplanten Lesungen sollen nun endgültig im Herbst stattfinden. Busch stellte nun am Freitag, 12. Februar, das Programm und die neuen Termine vor.

Ärztinnen kommen nach Burgwedel

Schwerpunkt soll das Thema Gesundheit sein – so die Planungen der Bücherei, die sich seit vielen Jahren mit Autorenlesungen, Buchbesprechungen und Abenden zu Sachthemen am Kulturprogramm der Stadt beteiligt. Am 27. Oktober soll es die ursprünglich für November 2020 geplante Lesung mit Franziska Rubin geben. Als ganzheitliche Ärztin, TV-Moderatorin und Bestsellerautorin moderierte sie viele Jahre das MDR-TV-Magazin „Hauptsache gesund“. Ihr besonderes Anliegen ist es, möglichst vielen Menschen kompetent Rat und Hilfe zu bieten und über die faszinierenden Möglichkeiten der Naturheilkunde und Komplementärmedizin zu informieren.

Der für Februar 2021 geplante Vortrag von Hautärztin Yael Adler wird auf den 17. November verschoben. Bekannt wurde die in Berlin ansässige Ärztin durch ihr Buch „Hautnah – Alles über unser größtes Organ“. Von sich sagt sie: „Ich bin als Ärztin, Referentin, Medizinjournalistin und Autorin eine erfahrene Expertin und Moderatorin in den Bereichen Dermatologie, Gesundheit, Wellness, Ästhetik und Fitness.“ In ihrem aktuellen Buch befasst sie sich mit der Kommunikation zwischen Arzt und Patient.

Bücherei bietet 500 Medien zum Thema Gesundheit an

Wer nicht so lange warten möchte, um sich über Gesundheitsthemen zu informieren, der wird im Medienbereich „Gesundheit + Fitness“ der Bücherei fündig. Hier stehen rund 500 Titel zum Ausleihen zur Verfügung. Aktuell können Medien online, telefonisch sowie per E-Mail vorbestellt und nachmittags von 15 bis 18 Uhr abgeholt werden. Wer Leser der Bücherei werden möchte, kann sich online auf www.buecherei-burgwedel.de registrieren. Eine Mitgliedschaft kostet einmalig zwölf Euro. Telefonische Auskünfte erteilt das Büchereiteam unter der Rufnummer (05139) 88972.

Von Thomas Oberdorfer