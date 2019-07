Burgwedel

Rund um Burgdorf führt die nächste Fahrradtour des ADFC Burgwedel am Sonnabend, 27. Juli. Über Kirchhorst, Kolshorn und Immensen geht es zunächst nach Grafhorn. Nach einer Rast am dortigen Naturfreundehaus geht es durch das Burgdorfer Holz weiter nach Hänigsen und im Anschluss über Otze und Engensen zurück nach Großburgwedel. Die gesamte Tour ist etwa 55 Kilometer lang und wird in mittlerem Tempo von 15 bis 18 Kilometer pro Stunde gefahren.

Treffpunkt für die Radtour ist um 14 Uhr der Rathausplatz in Großburgwedel, die Rückkehr ist für 19 Uhr vorgesehen. Eine Routenskizze stellt der ADFC, Verpflegung und Getränke sind selbst mitzubringen. Von Nichtmitgliedern erbittet der ADFC für die Radtour eine Spende von 2 Euro. Für Anmeldungen und weitere Informationen steht der ADFC-Vorsitzende Steffen Timmann unter Telefon (0157) 77239091 und per E-Mail an s.timmann@adfc-hannover.de zur Verfügung.

Von Lisa Otto