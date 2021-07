Großburgwedel

Laute Musik dröhnt am Freitag und Sonnabend aus den Lautsprechern auf dem Alten Markt in Großburgwedel. Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern ist gut, auch wenn wegen des Infektionsschutzes in diesem Jahr die Anzahl der Gäste auf 500 Personen begrenzt ist und Eintritt erhoben wird. Die meisten freuen sich aber, dass sie nach dem Ausfall der Weinmeile im vergangenen Jahr jetzt eine Alternative in Form des Weinfestes haben.

Für so manche, wie etwa Beate Schreier aus Großburgwedel, ist es die erste größere Veranstaltung, die sie seit dem letzten Lockdown wieder besuchen. Durch Zufall habe sie die Plakate entdeckt und sich sofort mit einer Freundin verabredet, erzählt Schreier. Nun sitzen die beiden Frauen auf einer Bierbank und plaudern bei einer Traubenschorle und einem Roséwein.

„Der Kundenumgang hat uns sehr gefehlt“

Martin Müsken (links) und Peter Widdel sind mit ihren Wagen auf dem Burgwedeler Weinfest dabei. Die Stimmung sei gut, sagen die Organisatoren. Quelle: Leona Passgang

Organisiert hat das Weinfest Martin Müsken, Geschäftsführer von Müsken Weine aus der Wedemark. Die Planungen seien nicht immer einfach gewesen, erzählt er. Alle Besucherinnen und Besucher müssen sich am Eingang registrieren, um im Falle einer Corona-Infektion die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Müsken und seine Mitarbeitenden sind trotzdem froh, dass sie endlich wieder ausschenken können. „Es ist eine Leidenschaft, der Kundenumgang hat uns sehr gefehlt“, sagt er.

Umso mehr freue es ihn, dass einige Gäste vom ersten Tag auch am zweiten wiederkommen. Wie Antje und Thomas Bannasch aus Großburgwedel. Die Veranstaltung haben sie zum Anlass genommen, um einen Wein am Stand des Weinguts Vogel aus Frei-Laubersheim zu trinken. Dort würden sie sonst gern Wein bestellen, erzählen sie.

Thomas und Antje Bannasch genießen bei einem Flammkuchen den Wein ihres Lieblingsweinguts. Quelle: Leona Passgang

Besucher radeln nach Großburgwedel

Einige Tische weiter haben es sich die Freunde Elke Lips, Benno Heinichen sowie Christa und Hermann Schwedhelm aus Bissendorf bequem gemacht. Sie haben extra eine kleine Radtour nach Großburgwedel unternommen. Am Abend wollen sie noch gemeinsam das Hannover-96-Spiel schauen, sagt Heinichen.

Bis sie sich auf den Rückweg nach Bissendorf machen, entspannen sie bei Bier, Saftschorlen und Currywurst auf dem Alten Markt. Die Freunde Volkher und Wolfgang aus Großburgwedel stehen am Bierwagen und trinken ein Burgwedeler Bier. „Es schmeckt“, sagt Volkher. Er finde es dennoch schade, dass die Weinmeile in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden darf und dadurch weniger Menschen als sonst unterwegs seien.

Mehr als 400 Besucher am Freitag

„Die Stimmung auf dem Platz war sehr gut“, sagt Müsken. Am Freitag seien etwa 400 Menschen da gewesen. Am Sonnabend habe der Regen am Abend viele Menschen davon abgehalten. An der Laune der Gäste, die trotzdem kamen, habe das Wetter aber nichts ändern können. Viele hätten ihren Platz mit mitgebrachten Schirmen trocken gehalten. Etwa 300 Gäste zählten die Veranstalter am zweiten Tag.

Von Leona Passgang