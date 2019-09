Engensen

Augenscheinlich kräftig verschätzt hat sich am Mittwochmorgen der Fahrer eines Audi A6 auf der K119 zwischen Engensen und Schillerslage. Beim Überholen eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs des Burgwedeler Bauhofs kollidierte der 50-Jährige gegen 8.45 Uhr mit dem Lastwagen. Dabei war der eigentlich nicht zu übersehen, zumal er sein gelbes Blinklicht eingeschaltet hatte. Der A6 traf mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Heckpartie des Bauhof-Fahrzeugs. Bei dem Unfall wurden sowohl der Audi-Fahrer als auch die beiden Insassen des Lkw leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 50.000 Euro an.

Von Thomas Oberdorfer