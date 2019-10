50 Kinder haben Spaß beim Activcamp der TSG Großburgwedel

Großburgwedel

Sich gegenseitig Bälle zuwerfen, verschiedene Techniken trainieren und den Torabschluss üben: In der Sporthalle Auf der Ramhorst ist einiges los. Für rund eine Stunde lang trainierten 50 Kinder des ersten Activcamps der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) mit Handballnationalspieler Timo Kastening. Während es in den vergangenen Jahren immer nur ein reines Handballcamp gab, geht die TSG in diesem Jahr neue Wege. Außer Handball können sich die Acht- bis Zwölfjährigen beim ersten Activcamp noch auf weitere Ballsportarten freuen. „Mir ist es wichtig, dass die Kinder auch mal andere Sportarten ausprobieren“, sagte Ulrich Friedrich, stellvertretender Vorsitzender der TSG.

Die insgesamt 50 Kinder des TSG Actionscamps haben viel Spaß. Besonders haben sie sich am Montag über den Besuch von Handballer Timo Kastening (Mitte hinten) von der TSV Hannover-Burgdorf gefreut. Quelle: Lisa Otto

Kinder spielen Handball bei der TSG

Unter der Leitung von Christopher Czens, A-Jugendtrainer der TSG-Handballer, und seinen Unterstützern Julius und Jakob Mücke sowie Melanie Trautmann stand zunächst die Koordination auf dem Programm. „Die Kinder haben unter anderem Purzelbäume und Handstände geübt und wurden durch Brenn- und Völkerball spielerisch an den Handball herangeführt“, erläuterte Holger Sbresny, TSG-Abteilungsleiter vom Handball.

Und dann ging es für die Acht- bis Zwölfjährigen richtig mit dem Handball los. Fleißig trainierten sie in verschiedenen Gruppen die Techniken und das richtige Werfen – und konnten sich dabei sogar fast eine Stunde lang Tipps von den Handballprofis holen. Denn sowohl Maurice Draeger und Julius Hinz von Handballdrittligisten Dataliner aus Burgwedel als auch Nationalspieler Timo Kastening vom Tabellenführer der 1. Handballbundesliga TSV Hannover-Burgdorf waren zu Gast in Großburgwedel. „Die Kinder lieben ihn“, sagte Sbresny über den Recken-Spieler.

Kastening ist gefragt

Die Freude über den Besuch der Profis war groß – und die Kinder wollten gleich Autogramme und Fotos haben. Vor allem Kastening posierte häufig für einen Schnappschuss und unterschrieb einige T-Shirts. In einer Fragestunde hatten die Kinder zudem Gelegenheit, sich von den Profis ihre ganz eigenen Fragen beantworten zu lassen. Ein Kind wollte unter anderem von Draeger wissen, wie groß er ist – 2,06 Meter war die Antwort. Einige interessierte aber auch dafür, wie viel die Profis denn verdienen. „Genug“, meinten die Handballer. Wie viel es genau ist, verrieten sie allerdings nicht.

Während für die drei Profis gegen 14 Uhr dann Schluss war, ging es für die Kinder noch weiter. Also wieder an die Bälle und üben, üben, üben. Schließlich geht es am Donnerstag noch einmal mit Handball weiter. Außerdem stand am Dienstag Basketball und am Mittwoch Volleyball auf dem Programm. Den Abschluss bildet am Freitag Rope Skipping. „Ich bin sehr dankbar darüber, dass der Vorstand so ein Activcamp ermöglicht hat“, betonte Sbresny. Und Ulrich Friedrich ergänzte: „Die Stadt unterstützt uns aber auch mit einem Zuschuss.“ Dieser liegt pro Kind bei 20 Euro.

Fortsetzung könnten sich die Verantwortlichen vorstellen

Dadurch, dass es die erste Aktion der TSG in diese Richtung ist, war die Freude besonders über die große Anteilnahme groß. „50 Kinder war unser Maximum. Und das haben wir auch erreicht“, sagte Friedrich. „Von den Mädchen her könnte es allerdings mehr sein.“ Ob dies schon im nächsten Jahr erfüllt werden kann, steht allerdings noch nicht fest. „Wenn es sich so weiterentwickelt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine zweite Auflage gibt“, meinte Sbresny. Und auch Friedrich ist nicht abgeneigt. „Neue Ideen bringen uns auch immer neue Mitglieder.“

Von Lisa Otto