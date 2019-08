Großburgwedel

Leicht verletzt wurde am Dienstag ein 46-jähriger Fahrradfahrer auf der Kleinburgwedeler Straße. Der Mann war mit seinem Rad in Richtung Kleinburgwedel unterwegs, als er von einem Seat angefahren wurde. Am Steuer saß eine 40-jährige Autofahrerin. Das Fahrzeug kam aus der Wiesenstraße. Die Frau hatte nach Polizeiangaben den Radfahrer übersehen. Der 46-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Bein verletzt. Sowohl das Vorderrad des Fahrrades als auch die Stoßstange des Seat wurden beschädigt. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.

Von Thomas Oberdorfer