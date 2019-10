Großburgwedel

Einen beträchtlichen Schaden hat ein unbekannter Autofahrer am Montag auf einem Parkplatz an der Dr.-Albert-David-Straße angerichtet. Vermutlich beim Ausparken – so ein Sprecher des Großburgwedeler Polizeikommissariates – hatte der Fahrer mit seinem Wagen einen VW Polo touchiert und dabei den hinteren Stoßfänger des Autos beschädigt. Der Unfall geschah in der Zeit zwischen 10.45 und 12 Uhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von dem Parkplatz.

Schaden beträgt 2000 Euro

Die Polizei stellte grüne Lackspuren sicher. Mit diesen hofft sie den Flüchtigen nun ermitteln zu können. Den Schaden geben die Beamten mit 2000 Euro an und bitten Zeugen, sich unter Telefon (0 51 39) 99 10 im Kom­missariat Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer