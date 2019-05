Großburgwedel

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat eine 48-jährige Frau in Großburgwedel. Kurz vor Mitternacht geriet sie am 1. Mai mit ihrem VW Passat in der Bahnhofsstraße auf die Gegenfahrbahn. Diesen ungewöhnlichen Fahrstil beobachteten Polizisten auf ihrer Streifenfahrt. Sie stoppten die Frau, führten eine Verkehrskontrolle und einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 2,3 Promille zeigte das Gerät an. Daraufhin veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe und stellten zudem die Führerschein der Passatfahrerin sicher.

Von Thomas Oberdorfer